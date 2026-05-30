Son dönemde Schengen vizesi başvurularında yaşanan yoğunluk, randevu listelerinin aylar sonrasına açılması ve fahiş başvuru ücretleri Türk vatandaşlarını bezdirirken, bu krizi fırsata çeviren yetkisiz aracı kurumlar piyasayı adeta ele geçirdi. Nefes'e özel açıklamalarda bulunan Belçika’nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde, vize politikasının yarattığı insani dramı kabul ederek vatandaşları sahte umut tacirlerine karşı uyardı.
Schengen vize randevusu için Büyükelçi'den büyük uyarı: Paranız boşa gidiyor
Türk vatandaşlarının Schengen vizesi alırken karşılaştığı "randevu karaborsası" ve dolandırıcı aracı şirketler sorununa Belçika’nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde’den tokat gibi bir yanıt geldi. Büyükelçi yetkisiz acentelerin "Hızlı randevu alıyoruz" yalanıyla vatandaşı soyduğunu belirtti.Derleyen: Züleyha Öncü
"TÜRK VATANDAŞLARINI ÇOK İYİ ANLIYORUM"
Bir büyükelçi olarak vize politikasının yol açtığı insani mağduriyetleri her gün gördüğünü ve bundan hoşnut olmadığını açık yüreklilikle dile getiren Van de Velde, şu insani özeleştiriyi yaptı:
"Ben de şahsen, gitmeyi sevdiğim, ziyaret etmeyi sevdiğim ve kendimi yakın hissettiğim bir yer için vize yükümlülüğüne tabi olmak istemezdim. Bu nedenle Türk vatandaşlarını, en azından hâlâ vize zorunluluğuna tabi olanları anlıyorum. İşin insani tarafı bu ve bunu sürekli görüyorum. Biz de büyükelçilikte ve İstanbul’daki konsolosluğumuzda adil ve hızlı vize vermek için elimizden geleni yapıyoruz."
"BOTLARLA RANDEVU ALINMASINI ENGELLİYORUZ, ACENTELER YALAN SÖYLÜYOR"
Piyasada türeyen ve "Sizin adınıza hızlı randevu koparırız" diyen ticari şebekelerin Belçika sistemine sızamadığını vurgulayan Büyükelçi, vatandaşın cebini koruyacak şu hayati uyarıyı yaptı:
"Belçika, randevuların acenteler tarafından otomatik şekilde (botlarla) alınmasına izin vermeyen bir bilişim sistemine sahip. Randevuların yazılımlarla başkaları adına kapatılması bizim sistemimizde işlemiyor.
Bunu nasıl engelleyeceğimizi biliyoruz. Resmi kurumumuz olan VFS dışındaki diğer acenteler bizim tarafımızdan yetkilendirilmiş değil ve tavsiyem onları kesinlikle kullanmamanız yönündedir.
Bunun hiçbir faydası yok. Bu boşa harcanmış para. Size yardımcı olacaklarını düşündürüyorlar ama hiç de öyle değil. Doğrudan kendiniz VFS’ye gidip başvurun, sonuç aynı oluyor."
"ASIL HEDEF ARNAVUTLUK VE KOSOVA GİBİ VİZE SERBESTİSİ OLMALI"
Türkiye'nin bir Avrupa Birliği aday ülkesi olduğunu hatırlatan Büyükelçi Van de Velde, geçici çözümler yerine köklü çözüme odaklanılması gerektiğini belirtti. Kriterler yerine getirildiği takdirde Türkiye’nin de bu hakkı alabileceğini söyleyen Velde, "Başka ülkeler bunu elde etti.
Arnavutluk’ta var, Kosova’da artık var. Siyaseten bu kriterleri yerine getirmek kolay değil ama ulaşılabilir olduğunu akılda tutmak önemli.
Hedef, Türk vatandaşlarının Avrupa'da serbest dolaşıma sahip olmasıdır. Bunun için hükümetinizle birlikte çalışıyoruz ancak biraz daha zaman gerekecek" diyerek turistik seyahat yapacakların planlarını çok önceden yapması gerektiğinin altını çizdi.