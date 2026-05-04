Saygı 1 gecesinde yapay zeka tartışması: Nikbinler performansı gündem oldu

Saygı 1 gecesi, çok sayıda sanatçının sahne aldığı büyük bir müzik buluşmasına dönüştü. Gecede 30’u aşkın isim, Mustafa Sandal’ın farklı dönemlere damga vuran şarkılarını kendi yorumlarıyla seslendirdi. Gecenin en çok konuşulan anlarından biri ise Nikbinler grubunun “Denize Doğru” performansı oldu.

Nikbinler’in sahnesi sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, performansın yapay zekâ destekli olup olmadığına dair iddialar tartışma yarattı.

Bu iddialar üzerine Murat Dalkılıç, isim vermeden yaptığı açıklamada yapay zekâ ile üretilmiş bir performansa gönderme yaparak dikkat çekici ifadeler kullandı.

Tartışmalar sürerken Cem Adrian da konuyla ilgili uzun bir değerlendirme yaparak yapay zekânın sanat alanındaki etkilerine değindi ve Nikbinler’e destek verdi. Adrian, teknolojinin farklı alanlarda zaten yoğun şekilde kullanıldığını hatırlatarak müzikteki kullanımına yönelik eleştirilerin çelişkili olabileceğini vurguladı.

Mustafa Sandal ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla gruba destek verdi.

Nikbinler’in performansını dinlediğini belirten Sandal, şarkının hem söz hem beste olarak kendisine ait olduğunu hatırlattı ve genç müzisyenlerin emeğini takdir etti.

Performansın stüdyo teknolojilerinden yararlanılarak güçlü bir prodüksiyonla hazırlandığını ifade eden Sandal, grubu açıkça desteklediğini dile getirdi.

Nikbinler’in solisti Berika KA ve yapay zekâ müzik üreticisi Volkan Altuntaş ise daha önce verdikleri röportajlarda yapay zekâyı bir “üretim ortağı” değil, süreci destekleyen bir araç olarak kullandıklarını söylemişti.

Grup, özellikle aranje, miks ve mastering aşamalarında yapay zekâdan faydalandıklarını ifade ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi
