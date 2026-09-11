Yeniçağ Gazetesi
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Savaşın ayırdığı aileler Şam'da buluştu

Şam'da temaslarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Türkiye'de devlet korumasındaki 7 çocuğu Suriye'deki yakınlarına teslim etti. Çocukların üstün yararı gözetilerek gönüllü geri dönüşlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: DHA
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Savaşın ayırdığı aileler Şam'da buluştu - Resim: 1

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temaslarda bulunmak üzere gittiği Şam'da, devlet bakımı ve koruması altındaki 7 çocuğu yakınlarıyla kavuşturduklarını belirterek, “Sosyal inceleme sonrasında geri dönüş kapsamında 3 kız, 4 erkek çocuğumuzu Suriye devletine emanet ettik” dedi.

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Savaşın ayırdığı aileler Şam'da buluştu - Resim: 2

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Suriye'nin başkenti Şam'da, devlet bakımı ve koruması altında bulunan 7 çocuğu yakınlarıyla buluşturdu. Bakan Göktaş, Şam’da devlet bakımı ve koruması altında olan çocukların yeni yerleşim yeri Hayat Melodisi Yetimhanesi'ne de ziyarette bulundu. Ziyarette Bakan Göktaş’a Suriyeli mevkidaşı Hind Kabavat ile Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz eşlik etti. İki bakan, yetimhane ziyareti ve çocukların Suriyeli yetkililere tesliminin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

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Savaşın ayırdığı aileler Şam'da buluştu - Resim: 3

Savaşların en büyük mağdurlarının kadınlar ve çocuklar olduğunu ifade eden Bakan Göktaş, Türkiye'nin savaş sürecinde Suriye halkının yanında yer aldığını dile getirdi. Türkiye'de koruma ve bakım altında bulunan, Suriye'de aile bağları olan çocukların gönüllü geri dönüş sürecine değinen Göktaş, “Sosyal inceleme sonrasında geri dönüş kapsamında 3 kız, 4 erkek çocuğumuzu Suriye devletine emanet ettik. Onların burada aile bağları var. Bu kapsamda da sosyal hizmetler anlamında Hind kardeşimizle birlikte mayıs ayında imzaladığımız mutabakat zaptı kapsamında bir gönüllü geri dönüş süreci başlatmıştık” ifadelerini kullandı.

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Savaşın ayırdığı aileler Şam'da buluştu - Resim: 4

Bir çocuğun en çok ihtiyaç duyduğu ortamın sevgi dolu bir aile ortamı olduğunu vurgulayan Göktaş, aile bağları bulunan Suriyeli çocukların ailelerine yeniden kavuşmalarını hedeflediklerini belirterek, “Onları huzurlu, mutlu bir gelecek beklediğine yürekten inanıyoruz. Bizler her daim çocuklarımızın üstün yararı doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz”

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Savaşın ayırdığı aileler Şam'da buluştu - Resim: 5

Bakanlığın temel önceliğinin çocukların sevgi dolu ve güvenli ortamlarda büyümesini sağlamak olduğunu vurgulayan Göktaş, Suriye'nin istikrara kavuşması ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesiyle çocukların geri dönüş süreçlerinin de başlatıldığını aktardı. Türkiye ile Suriye arasında imzalanan mutabakat zaptı kapsamında birçok alanda iş birliğinin sürdürüleceğini kaydeden Göktaş, çocukların üstün yararı gözetilerek gönüllülük esasına dayalı geri dönüşlerin süreceğini bildirdi.

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Savaşın ayırdığı aileler Şam'da buluştu - Resim: 6

Gerekli sosyal inceleme süreçlerinin tamamlanmasının ardından diğer çocuk gruplarının da peyderpey Suriye'ye döneceğini belirten Göktaş, “Kadınlar, çocuklar, engelliler ve yaşlılara yönelik çalışmalar da Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı ile birlikte geliştirilecektir” dedi.

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Savaşın ayırdığı aileler Şam'da buluştu - Resim: 7

Bakan Göktaş, Suriye ziyareti kapsamında Bakım Merkezi'ni ziyaret ederek iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları ele alacaklarını ifade etti.

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Savaşın ayırdığı aileler Şam'da buluştu - Resim: 8

Suriye halkına Türkiye'nin misafirperverliği için teşekkür eden Göktaş, “Türkiye'nin çok selamları var. Her zaman Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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Savaşın ayırdığı aileler Şam'da buluştu - Resim: 9
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