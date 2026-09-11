Savaşın ayırdığı aileler Şam'da buluştu

Savaşların en büyük mağdurlarının kadınlar ve çocuklar olduğunu ifade eden Bakan Göktaş, Türkiye'nin savaş sürecinde Suriye halkının yanında yer aldığını dile getirdi. Türkiye'de koruma ve bakım altında bulunan, Suriye'de aile bağları olan çocukların gönüllü geri dönüş sürecine değinen Göktaş, “Sosyal inceleme sonrasında geri dönüş kapsamında 3 kız, 4 erkek çocuğumuzu Suriye devletine emanet ettik. Onların burada aile bağları var. Bu kapsamda da sosyal hizmetler anlamında Hind kardeşimizle birlikte mayıs ayında imzaladığımız mutabakat zaptı kapsamında bir gönüllü geri dönüş süreci başlatmıştık” ifadelerini kullandı.