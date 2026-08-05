Orta Doğu’da artan askeri gerilimler ve küresel enerji piyasalarındaki arz endişeleri, petrol fiyatlarını tarihi seviyelere taşırken, dünyanın en büyük enerji şirketleri bu süreçte devasa kar rakamlarına ulaştı. İklim krizinin etkisiyle yaşanan ölümcül sıcaklıklar ve yükselen enerji faturaları dünya genelinde tartışmalara neden olurken, petrol devleri milyarlarca dolarlık kazanç açıkladı.
Savaş halklara ölüm ve sefalet getirdi: Onlar ise dakikada 700 bin dolar kazandı
Yaşanan savaşlar, ülkelere sadece ölüm ve sefalet getirdi. Savaştan tek karlı çıkanlar ise petrol şirketleri oldu. Petrol devleri rekor kar elde ederken dakikada 700 bin dolarlık kar elde etti.Kaynak: Dış Haberler Servisi
Borsa kote en büyük sekiz petrol üreticisi şirket, Haziran ayı sonunda sona eren üç aylık dönemde dikkat çeken finansal sonuçlara imza attı. Guardian tarafından yapılan analize göre, söz konusu şirketlerin toplam kârı geçen yılın aynı dönemindeki 50 milyar dolar seviyesinden 93 milyar dolara yükseldi.
DAKİKADA 700 BİN DOLAR KAZANDILAR!
Enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, özellikle Orta Doğu merkezli askeri gelişmeler nedeniyle petrol arzına yönelik endişeleri artırdı. Bu durum fiyatları yukarı taşırken, büyük petrol şirketleri de ortaya çıkan piyasa koşullarını yüksek gelirlerle değerlendirdi. Şirketlerin elde ettiği toplam kazanç, dakikada 700 bin dolardan fazla net gelire denk geldi.
İkinci çeyrekte en yüksek kâr açıklayan şirket, Suudi Arabistan’ın devlet enerji devi Suudi Aramco oldu. Bölgedeki İHA ve füze saldırıları nedeniyle altyapıda yaşanan hasarlara rağmen şirket, net gelirini yüzde 34 artırarak 33 milyar doların üzerine çıkardı.
ABD merkezli enerji şirketi ExxonMobil de önemli bir finansal başarı yakaladı. Şirket, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana en yüksek çeyreklik kazancına ulaşarak 14,5 milyar dolar kar açıkladı. Chevron ise net gelirini beş katın üzerinde artırarak 12,2 milyar dolara yükseltti.
Petrol sektörünün diğer büyük oyuncularından Shell, Katar’daki tesislerinde savaş kaynaklı hasarlara rağmen güçlü bir bilanço ortaya koydu. Şirket, 9,84 milyar dolarlık kâr ile tarihindeki en yüksek ikinci çeyrek kazancına ulaştı. BP ise Nisan-Haziran dönemindeki kârını ikiye katlayarak 5,73 milyar dolara çıkardı.
Rekor seviyedeki kâr rakamları, enerji fiyatlarındaki artış ve iklim krizinin etkileri nedeniyle çevre örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve bazı siyasetçiler tarafından eleştirildi. Tepkilerin merkezinde, şirketlerin çevresel zararların giderilmesine katkı sağlaması ve yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklemesi gerektiği görüşü yer aldı.
ABD Başkanı Donald Trump da petrol şirketlerinin kazançlarına yönelik eleştirilerde bulundu. Trump, Chevron ve ExxonMobil’i İran ile yaşanan savaşı fırsata çevirerek fazla gelir elde etmekle suçladı ve bu kârın halka geri verilmesi gerektiğini ifade etti.
Eleştirilerin ardından enerji şirketleri ise kâr rakamlarını savundu. BP CEO’su Meg O'Neill, şirketin arz sıkıntısı yaşanan ürünleri piyasaya güvenilir şekilde ulaştırmaya odaklandığını belirtti. BP ayrıca enerji dönüşümü için ayırdığı yıllık bütçeyi 5 milyar dolardan 1,5-2 milyar dolar seviyesine düşürdüğünü açıkladı.
Şirketin aldığı kararlar arasında ABD’deki biyogaz işletmesinin satılması ve 60 yıldır faaliyet gösterdiği Kuzey Denizi petrol ve doğalgaz sahalarının satışa çıkarılması da bulunuyor. Küresel enerji krizleri, savaşlar ve iklim tartışmaları sürerken petrol devlerinin açıkladığı milyarlarca dolarlık kâr, enerji sektöründeki tartışmaları daha da büyütmeye devam ediyor.