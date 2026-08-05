Savaş halklara ölüm ve sefalet getirdi: Onlar ise dakikada 700 bin dolar kazandı

Borsa kote en büyük sekiz petrol üreticisi şirket, Haziran ayı sonunda sona eren üç aylık dönemde dikkat çeken finansal sonuçlara imza attı. Guardian tarafından yapılan analize göre, söz konusu şirketlerin toplam kârı geçen yılın aynı dönemindeki 50 milyar dolar seviyesinden 93 milyar dolara yükseldi.