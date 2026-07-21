Satın aldığı araziye devasa bir şehir inşa etti: UNESCO harekete geçti

Planlı bir yaşam modeli oluşturuldu

Şehirde işçilerden yöneticilere kadar herkes için farklı konut tipleri tasarlanırken, yaşamın her alanı organize edildi. Bu sistem, hem yaşam kalitesini artırmayı hem de üretimin sürekliliğini sağlamayı hedefledi.