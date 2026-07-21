İtalya’da 19. yüzyılda atılan bir sanayi adımı, zamanla tarihe geçen bir şehir modeline dönüştü. Cristoforo Crespi’nin fabrika kurmak için satın aldığı arazi, kısa sürede işçilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan planlı bir yerleşime evrildi.
Satın aldığı araziye devasa bir şehir inşa etti: UNESCO harekete geçti
Sanayici bir girişimle başlayan proje, zamanla işçilerin tüm yaşamını kapsayan örnek bir yerleşime dönüştü.Kaynak: Diğer
Fabrika ile başladı
1877 yılında pamuk fabrikası kurmak amacıyla yola çıkan Crespi ve oğlu, yalnızca üretim tesisi kurmakla yetinmedi. Bölgeyi işçilerin yaşayabileceği modern bir yerleşim alanına dönüştürdü.
Tüm ihtiyaçlar tek yerde toplandı
Kuzey İtalya’da Adda Nehri kıyısında kurulan yerleşimde işçiler için bahçeli evler, okul, hastane, kilise, tiyatro ve spor alanları inşa edildi. Ayrıca bölgeye hidroelektrik santral kurularak konutlara elektrik sağlandı.
Planlı bir yaşam modeli oluşturuldu
Şehirde işçilerden yöneticilere kadar herkes için farklı konut tipleri tasarlanırken, yaşamın her alanı organize edildi. Bu sistem, hem yaşam kalitesini artırmayı hem de üretimin sürekliliğini sağlamayı hedefledi.
UNESCO koruması altında
Crespi d’Adda adı verilen bu yerleşim, sanayi ve sosyal yaşamın iç içe geçtiği en önemli örneklerden biri olarak kabul ediliyor. Kent, 1995 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor.
Bugün hâlâ yaşamın sürdüğü bu yerleşim, sanayi devriminin en dikkat çekici şehirleşme projelerinden biri olarak gösteriliyor.