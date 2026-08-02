Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Şarkıcı Zara tekrar öğrenci oldu: Bölümü parmak ısırtıyor

Şarkıcı Zara tekrar öğrenci oldu: Bölümü parmak ısırtıyor

Şarkıcı Zara, ikinci üniversitesindeki alternatif tıp eğitiminde üçüncü sınıfa geçmeye hazırlanıyor. Ünlü isim, aldığı eğitimi meslek olarak sürdürmeyi düşünmediğini söyledi.

Kaynak: Diğer
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Şarkıcı Zara tekrar öğrenci oldu: Bölümü parmak ısırtıyor - Resim: 1

Şarkıcı Zara, konser öncesi yaptığı açıklamada ikinci üniversitesine devam ettiğini açıkladı. İngiltere menşeili bir okulda alternatif tıp eğitimi aldığını söyleyen Zara, ikinci sınıfı tamamlamak üzere olduğunu ve üçüncü sınıfa geçeceğini açıkladı.

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Şarkıcı Zara tekrar öğrenci oldu: Bölümü parmak ısırtıyor - Resim: 2

İkinci üniversitesine devam ettiğini belirten Zara, eğitim süreciyle ilgili şunları söyledi:

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Şarkıcı Zara tekrar öğrenci oldu: Bölümü parmak ısırtıyor - Resim: 3

"İngiltere menşeili bir okulda alternatif tıp bilimi eğitimi alıyorum. İkinci sınıf bitmek üzere, bir iki dersim kaldı. Üçüncü sınıfa geçiyorum."

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Şarkıcı Zara tekrar öğrenci oldu: Bölümü parmak ısırtıyor - Resim: 4

Aldığı eğitimin ardından doktorluk yapmayı planlamadığını da söyleyen Zara, çevresinden gelen
esprili yorumlara da değindi.
Ünlü şarkıcı, "Doktor olmayı düşünmüyorum. Kendime kadar. 'Bize de bakar mısın?' demeye başladı eşim dostum. Ben o sorumluluğu almak istemiyorum" dedi.

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Şarkıcı Zara tekrar öğrenci oldu: Bölümü parmak ısırtıyor - Resim: 5

Yoğun konser programını sürdürürken eğitimine de ara vermeyen Zara, ikinci üniversitesindeki öğrenimini sürdürüyor.

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Şarkıcı Zara tekrar öğrenci oldu: Bölümü parmak ısırtıyor - Resim: 6

. Sanatçı, alternatif tıp alanındaki eğitimini tamamlamayı hedeflediğini belirtirken, mesleğini ise müzikle sürdürmeye devam edeceğini söyledi.

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Şarkıcı Zara tekrar öğrenci oldu: Bölümü parmak ısırtıyor - Resim: 7

Alternatif tıp eğitimi, modern tıp uygulamalarının dışında yer alan geleneksel ve tamamlayıcı yöntemleri konu alıyor.

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Şarkıcı Zara tekrar öğrenci oldu: Bölümü parmak ısırtıyor - Resim: 8

Bitkisel yaklaşımlar, yaşam tarzı uygulamaları ve çeşitli tamamlayıcı tedavi yöntemlerini kapsayan bu alan, son yıllarda doğal yaşam ve bütüncül sağlık anlayışına ilginin artmasıyla daha fazla tercih ediliyor

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