Şarkıcı Zara tekrar öğrenci oldu: Bölümü parmak ısırtıyor

Aldığı eğitimin ardından doktorluk yapmayı planlamadığını da söyleyen Zara, çevresinden gelen

esprili yorumlara da değindi.

Ünlü şarkıcı, "Doktor olmayı düşünmüyorum. Kendime kadar. 'Bize de bakar mısın?' demeye başladı eşim dostum. Ben o sorumluluğu almak istemiyorum" dedi.