Amasya'nın Taşova ilçesinde üreticilerin önemli geçim kaynakları arasında yer alan coğrafi işaret tescilli ürünün hasadı devam ediyor.
Sarı altının kilosu bin 400 Lira'dan satılıyor: Pazara götürenin elinde kalmıyor
Türkiye'nin bu bölgesinde yaklaşık 4 ay boyunca büyük emekle üretilen coğrafi işaret tescilli ürün, üreticiler için önemli bir gelir kapısı haline geldi. Günün hemen her saatinde alıcı bulan ürünün kilogram fiyatı ise dikkat çekiyor.Kaynak: İHA
Sabahın erken saatlerinde başlayan mesai, ürünün tek tek işlenerek kurutulmasıyla geç saatlere kadar sürüyor.
Üreticiler, talebin oldukça yoğun olduğunu ve pazara çıkardıkları ürünü kısa sürede satabildiklerini belirtiyor.
Alıcıların zaman zaman geç saatlerde dahi üreticilerin kapısına kadar geldiği ifade ediliyor.
Kilosu 1.400 TL'den alıcı buluyor
Yaklaşık 4 ay boyunca her sabah toplanan ürün, zahmetli işlemlerin ardından kurutularak satışa hazırlanıyor.
Kurutulmuş halinin kilogramı bugünlerde 1.400 TL'den alıcı buluyor. Amasya'da bu yıl yaklaşık 2 bin 500 ton üretim yapılması bekleniyor.
Yörede "sarı altın" olarak biliniyor
Yüksek değeri ve sarı renkli çiçekleri nedeniyle yöre halkının "sarı altın" olarak adlandırdığı ürün ise çiçek bamyası.
Bamyalar çiçekleriyle birlikte tek tek toplandıktan sonra iğne yardımıyla ipe diziliyor ve kurumaya bırakılıyor.
Üreticiler, çiçek bamyasından elde ettikleri gelirle ailelerinin birçok ihtiyacını karşıladıklarını ifade ediyor.
"Her zaman peşin para"
Üreticilerden Mezbure Gencel, yörede bamya için eskiden beri “Hızır'ın cebinden düşmüş” ifadesinin kullanıldığını belirterek, ürünün her gün yeniden çiçek açtığını söyledi.
Gencel, çiçek bamyasının kolaylıkla alıcı bulduğunu ve satışından elde edilen gelirin üreticinin ihtiyaçlarını karşılamasına katkı sağladığını ifade etti.
Coğrafi işaret tesciline sahip çiçek bamyası, Taşova'nın yanı sıra Göynücek ilçesi ve Amasya'nın bazı köylerinde de yetiştiriliyor.