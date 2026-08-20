Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Sarı altının kilosu bin 400 Lira'dan satılıyor: Pazara götürenin elinde kalmıyor

Sarı altının kilosu bin 400 Lira'dan satılıyor: Pazara götürenin elinde kalmıyor

Türkiye'nin bu bölgesinde yaklaşık 4 ay boyunca büyük emekle üretilen coğrafi işaret tescilli ürün, üreticiler için önemli bir gelir kapısı haline geldi. Günün hemen her saatinde alıcı bulan ürünün kilogram fiyatı ise dikkat çekiyor.

Kaynak: İHA
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Sarı altının kilosu bin 400 Lira'dan satılıyor: Pazara götürenin elinde kalmıyor - Resim: 1

Amasya'nın Taşova ilçesinde üreticilerin önemli geçim kaynakları arasında yer alan coğrafi işaret tescilli ürünün hasadı devam ediyor.

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Sarı altının kilosu bin 400 Lira'dan satılıyor: Pazara götürenin elinde kalmıyor - Resim: 2

Sabahın erken saatlerinde başlayan mesai, ürünün tek tek işlenerek kurutulmasıyla geç saatlere kadar sürüyor.

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Sarı altının kilosu bin 400 Lira'dan satılıyor: Pazara götürenin elinde kalmıyor - Resim: 3

Üreticiler, talebin oldukça yoğun olduğunu ve pazara çıkardıkları ürünü kısa sürede satabildiklerini belirtiyor.

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Sarı altının kilosu bin 400 Lira'dan satılıyor: Pazara götürenin elinde kalmıyor - Resim: 4

Alıcıların zaman zaman geç saatlerde dahi üreticilerin kapısına kadar geldiği ifade ediliyor.

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Sarı altının kilosu bin 400 Lira'dan satılıyor: Pazara götürenin elinde kalmıyor - Resim: 5

Kilosu 1.400 TL'den alıcı buluyor

Yaklaşık 4 ay boyunca her sabah toplanan ürün, zahmetli işlemlerin ardından kurutularak satışa hazırlanıyor.

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Sarı altının kilosu bin 400 Lira'dan satılıyor: Pazara götürenin elinde kalmıyor - Resim: 6

Kurutulmuş halinin kilogramı bugünlerde 1.400 TL'den alıcı buluyor. Amasya'da bu yıl yaklaşık 2 bin 500 ton üretim yapılması bekleniyor.

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Sarı altının kilosu bin 400 Lira'dan satılıyor: Pazara götürenin elinde kalmıyor - Resim: 7

Yörede "sarı altın" olarak biliniyor

Yüksek değeri ve sarı renkli çiçekleri nedeniyle yöre halkının "sarı altın" olarak adlandırdığı ürün ise çiçek bamyası.

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Sarı altının kilosu bin 400 Lira'dan satılıyor: Pazara götürenin elinde kalmıyor - Resim: 8

Bamyalar çiçekleriyle birlikte tek tek toplandıktan sonra iğne yardımıyla ipe diziliyor ve kurumaya bırakılıyor.

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Sarı altının kilosu bin 400 Lira'dan satılıyor: Pazara götürenin elinde kalmıyor - Resim: 9

Üreticiler, çiçek bamyasından elde ettikleri gelirle ailelerinin birçok ihtiyacını karşıladıklarını ifade ediyor.

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Sarı altının kilosu bin 400 Lira'dan satılıyor: Pazara götürenin elinde kalmıyor - Resim: 10

"Her zaman peşin para"

Üreticilerden Mezbure Gencel, yörede bamya için eskiden beri “Hızır'ın cebinden düşmüş” ifadesinin kullanıldığını belirterek, ürünün her gün yeniden çiçek açtığını söyledi.

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Sarı altının kilosu bin 400 Lira'dan satılıyor: Pazara götürenin elinde kalmıyor - Resim: 11

Gencel, çiçek bamyasının kolaylıkla alıcı bulduğunu ve satışından elde edilen gelirin üreticinin ihtiyaçlarını karşılamasına katkı sağladığını ifade etti.

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Sarı altının kilosu bin 400 Lira'dan satılıyor: Pazara götürenin elinde kalmıyor - Resim: 12

Coğrafi işaret tesciline sahip çiçek bamyası, Taşova'nın yanı sıra Göynücek ilçesi ve Amasya'nın bazı köylerinde de yetiştiriliyor.

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