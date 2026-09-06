Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Sanayi yüzü görmeyen otomotiv şanzımanları belli oldu: 500 bin km'yi deviriyor

Sanayi yüzü görmeyen otomotiv şanzımanları belli oldu: 500 bin km'yi deviriyor

Otomobil ustaları, düzenli bakım ve doğru kullanımla yüz binlerce kilometre boyunca sorunsuz çalışabilen otomatik şanzımanları sıraladı. Listede Türkiye'de yaygın olarak kullanılan birçok otomobil markasında bulunan şanzımanlar yer aldı.

Kaynak: Diğer
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Sanayi yüzü görmeyen otomotiv şanzımanları belli oldu: 500 bin km'yi deviriyor - Resim: 1

Sözcü gazetesinin haberine göre otomobil alırken motor kadar şanzımanın dayanıklılığı da araç sahiplerinin dikkat ettiği konuların başında geliyor.

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Sanayi yüzü görmeyen otomotiv şanzımanları belli oldu: 500 bin km'yi deviriyor - Resim: 2

Özellikle otomatik şanzımanlarda yaşanabilecek arızalar yüksek tamir masraflarına yol açabiliyor.

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Sanayi yüzü görmeyen otomotiv şanzımanları belli oldu: 500 bin km'yi deviriyor - Resim: 3

Otomotiv uzmanları ve ustaların değerlendirmelerine göre, düzenli bakımla 500 bin kilometre seviyesine kadar ulaşabilen 5 otomatik şanzıman türü öne çıkıyor.

500 BİN KİLOMETREYİ GÖREBİLEN 5 OTOMATİK ŞANZIMAN

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Sanayi yüzü görmeyen otomotiv şanzımanları belli oldu: 500 bin km'yi deviriyor - Resim: 4

1. AİSİN TAM OTOMATİK

Peugeot, Citroen, Toyota, Lexus, Volvo, Mini ve Suzuki'nin çeşitli modellerinde kullanılan Aisin tam otomatik şanzımanlar, dayanıklılıklarıyla öne çıkıyor.

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Sanayi yüzü görmeyen otomotiv şanzımanları belli oldu: 500 bin km'yi deviriyor - Resim: 5

2. HYUNDAİ-KİA 6 İLERİ TAM OTOMATİK

Hyundai ve Kia modellerinde kullanılan 6 ileri tam otomatik şanzımanlar, yüksek tork dayanıklılığı ve uzun kullanım ömrüyle dikkat çekiyor.

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Sanayi yüzü görmeyen otomotiv şanzımanları belli oldu: 500 bin km'yi deviriyor - Resim: 6

3. TOYOTA CVT

Toyota'nın birçok modelinde tercih edilen CVT şanzıman, daha az hareketli parçaya sahip yapısı ve çalışma prensibi sayesinde uzun ömürlü seçenekler arasında gösteriliyor.

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Sanayi yüzü görmeyen otomotiv şanzımanları belli oldu: 500 bin km'yi deviriyor - Resim: 7

4. ZF 8HP

Audi, BMW, Volkswagen, Land Rover ve Aston Martin gibi markaların çeşitli modellerinde kullanılan ZF 8HP, performans ile dayanıklılığı bir arada sunan şanzımanlardan biri olarak öne çıkıyor.

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Sanayi yüzü görmeyen otomotiv şanzımanları belli oldu: 500 bin km'yi deviriyor - Resim: 8

5. EAT8

Özellikle Peugeot ve Citroen modellerinde kullanılan EAT8, vites geçiş konforunun yanı sıra uzun kullanım ömrüyle dikkat çekiyor.

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Sanayi yüzü görmeyen otomotiv şanzımanları belli oldu: 500 bin km'yi deviriyor - Resim: 9

ŞANZIMANIN ÖMRÜNÜ UZATMAK İÇİN BAKIM ÖNEMLİ

Şanzımanın yüksek kilometrelere ciddi bir sorun yaşamadan ulaşmasında bakım büyük önem taşıyor. Uzmanlar, şanzıman yağının önerilen aralıklarda değiştirilmesi, aracın aşırı zorlanmaması ve periyodik bakımların zamanında yapılması gerektiğini belirtiyor.

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