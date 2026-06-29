Samsung'dan fiyat-performans hamlesi: Galaxy M47 5G tanıtıldı

120 Hz AMOLED ekran ve Snapdragon 6 Gen 3

Galaxy M47 5G, 6.7 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğe sahip Super AMOLED ekranla geliyor. 120 Hz yenileme hızı ve 1400 nit parlaklık sunan ekran, Gorilla Glass Victus+ ile korunuyor. Telefona gücünü ise 4 nm üretim sürecinden geçen Snapdragon 6 Gen 3 işlemci veriyor. Cihaz, 6 GB ve 8 GB LPDDR5X RAM ile 128 GB ve 256 GB UFS 3.1 depolama seçenekleriyle satışa çıkacak.