Samsung'dan orta segmente yeni model
Samsung, orta segment akıllı telefon ailesini Galaxy M47 5G ile genişletti. Özellikle genç kullanıcıları hedefleyen model; büyük bataryası, hızlı şarj desteği ve yüksek yenileme hızına sahip ekranıyla günlük kullanımın yanı sıra oyun ve multimedya deneyimine de odaklanıyor.
Samsung'dan fiyat-performans hamlesi: Galaxy M47 5G tanıtıldı
Samsung, orta segmentte iddialı yeni modeli Galaxy M47 5G'yi tanıttı. 6.000 mAh batarya, Snapdragon 6 Gen 3 işlemci, 120 Hz AMOLED ekran ve 6 yıl güncelleme desteği sunan telefon, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.Kaynak: Diğer
Samsung'dan orta segmente yeni model
120 Hz AMOLED ekran ve Snapdragon 6 Gen 3
Galaxy M47 5G, 6.7 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğe sahip Super AMOLED ekranla geliyor. 120 Hz yenileme hızı ve 1400 nit parlaklık sunan ekran, Gorilla Glass Victus+ ile korunuyor. Telefona gücünü ise 4 nm üretim sürecinden geçen Snapdragon 6 Gen 3 işlemci veriyor. Cihaz, 6 GB ve 8 GB LPDDR5X RAM ile 128 GB ve 256 GB UFS 3.1 depolama seçenekleriyle satışa çıkacak.
6.000 mAh batarya ve yapay zeka özellikleri
Yeni modelde 45W hızlı şarj destekli 6.000 mAh batarya yer alıyor. Android 16 tabanlı One UI 8.5 arayüzüyle kutudan çıkan telefon; yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme, ses transkripsiyonu ve canlı bildirim gibi yeni özellikleri de beraberinde getiriyor. Samsung, cihaza 6 yıl boyunca işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi sunacağını açıkladı.
Üçlü kamera kurulumu
Galaxy M47 5G'nin arka tarafında OIS destekli 50 MP ana kamera, ultra geniş açılı kamera ve makro kameradan oluşan üçlü kamera sistemi bulunuyor. Ön tarafta ise görüntülü görüşme ve selfie çekimleri için 12 MP çözünürlüğünde kamera yer alıyor.
Fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu
Samsung Galaxy M47 5G, Hindistan'da 6 GB RAM ve 128 GB depolama seçeneği için 22.999 Hindistan rupisi (yaklaşık 243 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. Yeni modelin 4 Temmuz 2026 tarihinde raflardaki yerini alması bekleniyor.
Galaxy M47 5G teknik özellikleri
Ekran: 6.7 inç FHD+ Super AMOLED, 120 Hz, 1400 nit
İşlemci: Snapdragon 6 Gen 3
RAM: 6 GB / 8 GB LPDDR5X
Depolama: 128 GB / 256 GB UFS 3.1
Batarya: 6.000 mAh, 45W hızlı şarj
Kamera: 50 MP + ultra geniş açı + makro / 12 MP ön kamera
Yazılım: Android 16 tabanlı One UI 8.5
Diğer: 5G, NFC, stereo hoparlör, yan parmak izi okuyucu, microSD desteği, 6 yıl güncelleme desteği