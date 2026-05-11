Samsung One UI 8.5 güncellemesini alacak telefonları duyurdu

Ayrıca Samsung, One UI 8.5 güncellemesini 6 Mayıs itibarıyla Güney Kore'de dağıtmaya başlamıştı. Küresel dağıtımın ise 11 Mayıs tarihinde Avrupa, Kuzey Amerika, Hindistan, Latin Amerika ve Güneydoğu Asya dahil birçok bölgede başlayacağı belirtiliyor. Şirket henüz yeni eklenen cihazlar için net bir dağıtım takvimi paylaşmadı. Ancak güncellemenin amiral gemisi modeller tamamlandıktan sonra orta segment Galaxy cihazlara ulaşması bekleniyor.