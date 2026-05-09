Ligde 32 hafta sonunda 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, topladığı 74 puanla zirvede yer alıyor.
Şampiyonluk maçında Okan Buruk'un kararı: Galatasaray-Antalyaspor maçı muhtemel 11'ler
Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor’u ağırlayacak. RAMS Park’ta oynanacak karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip, galibiyet alması durumunda sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.Derleyen: Gül Devrim Koyun
En yakın rakibi Fenerbahçe’nin 4 puan önünde bulunan sarı-kırmızılı takım, Antalyaspor karşısında kazanması halinde üst üste 4, toplamda ise 26. şampiyonluğunu elde edecek.
Kümede kalma mücadelesi veren Antalyaspor ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor.
GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Mücadele RAMS Park'ta oynanacak.
GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanacak.
GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇI KİM YÖNETECEK?
Maçı Çağdaş Altay yönetecek.
GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER
Uğurcan, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, İlkay, Torreira, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen
ANTALYASPOR MUHTEMEL 11'LER
Julian, Bünyamin, Veysel, Hüseyin, Paal, Saric, Ceesay, Ballet, Safuri, Doğukan, Van de Streek.
Galatasaray’da tecrübeli kaleci Günay Güvenç, gördüğü kırmızı kart nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek. Samsunspor karşılaşmasında görev yapan deneyimli file bekçisi, aldığı ceza nedeniyle kadroda yer alamayacak.
Öte yandan sarı-kırmızılı ekipte Eren Elmalı ile Roland Sallai sarı kart sınırında bulunuyor. İki futbolcu da kart görmeleri halinde ligin son haftasında oynanacak Kasımpaşa maçında görev yapamayacak.