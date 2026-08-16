Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Şampiyonlar Ligi kura tarihi belli oldu: Dev heyecan için geri sayım başladı

Şampiyonlar Ligi kura tarihi belli oldu: Dev heyecan için geri sayım başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026/27 sezonu lig aşaması kura çekimi için bekleyiş sürüyor. Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda mücadele edecek 36 takımın rakipleri Monaco'da gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak. UEFA, kura tarihi ve maç takvimini resmen açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Şampiyonlar Ligi kura tarihi belli oldu: Dev heyecan için geri sayım başladı - Resim: 1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon öncesi gözler lig aşaması kura çekimine çevrildi.

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Şampiyonlar Ligi kura tarihi belli oldu: Dev heyecan için geri sayım başladı - Resim: 2

Yeni formatıyla ikinci kez düzenlenecek organizasyonda mücadele edecek 36 takımın rakipleri, Monaco'da gerçekleştirilecek kura çekimiyle netleşecek.

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Şampiyonlar Ligi kura tarihi belli oldu: Dev heyecan için geri sayım başladı - Resim: 3

Futbolseverler, kura çekiminin tarihi, saati ve yeni formatın detaylarını merak ederken, UEFA'nın açıkladığı resmi takvimle tüm ayrıntılar belli oldu.

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Şampiyonlar Ligi kura tarihi belli oldu: Dev heyecan için geri sayım başladı - Resim: 4

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/27 sezonu lig aşaması kura çekimi, 27 Ağustos 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek.

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Şampiyonlar Ligi kura tarihi belli oldu: Dev heyecan için geri sayım başladı - Resim: 5

Monaco'da yapılacak kura organizasyonu, Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak.

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Şampiyonlar Ligi kura tarihi belli oldu: Dev heyecan için geri sayım başladı - Resim: 6

Kura çekimiyle birlikte lig aşamasında yer alacak 36 takımın karşılaşacağı rakipler belli olacak.

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Şampiyonlar Ligi kura tarihi belli oldu: Dev heyecan için geri sayım başladı - Resim: 7

Yeni format uygulanmaya devam edecek

Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon hayata geçirilen yeni format bu sezon da uygulanacak.

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Şampiyonlar Ligi kura tarihi belli oldu: Dev heyecan için geri sayım başladı - Resim: 8

36 takımın yer aldığı lig aşamasında kulüpler, kura sonucunda belirlenen rakiplerle mücadele edecek ve alınan sonuçların ardından oluşacak puan durumuna göre bir üst tura yükselecek ekipler netleşecek.

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Şampiyonlar Ligi kura tarihi belli oldu: Dev heyecan için geri sayım başladı - Resim: 9

İşte Şampiyonlar Ligi 2026/27 lig aşaması maç takvimi:

1. Hafta: 15 – 17 Eylül 2026

2. Hafta: 29 – 30 Eylül 2026

3. Hafta: 20 – 21 Ekim 2026

4. Hafta: 3 – 4 Kasım 2026

5. Hafta: 24 – 25 Kasım 2026

6. Hafta: 8 – 9 Aralık 2026

7. Hafta: 20 – 21 Ocak 2027

8. Hafta (Son Hafta): 28 Ocak 2027

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Şampiyonlar Ligi kura tarihi belli oldu: Dev heyecan için geri sayım başladı - Resim: 10

Şampiyonlar Ligi'nde kura çekiminin ardından Avrupa futbolunun dev kulüpleri, yeni sezondaki rakiplerini öğrenerek lig aşaması maratonuna başlayacak.

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