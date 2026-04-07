'Şak Şuka' şarkısıyla hafızalara kazınan Tarık Mengüç, bu kez sanatıyla değil ailesiyle gündeme geldi.
Şakşuka’nın kralı Tarık Mengüç’ün sır gibi sakladığı kızı Sevde ortaya çıktı: Takipçiler şaşkın
Mehmet Akif Erdem
Ünlü şarkıcı, bugüne kadar kameralardan uzak tuttuğu kızı Sevde’nin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla kutladı.
Kızına olan bağlılığını “Yaşadığım sürece arkanda dağ olacağım” sözleriyle ifade eden Mengüç’ün bu paylaşımı, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.
2004 yılında çıkardığı 'Şak Şuka' şarkısıyla büyük çıkış yakalayan Tarık Mengüç, kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.
Roman müziğinin sevilen isimleri arasında yer alan ünlü şarkıcı, yıllar içinde hem sahne performansları hem de şarkılarıyla adından söz ettirmeyi sürdürdü.
Müzik kariyerinin yanı sıra aile yaşantısını kamuoyundan uzak tutmayı tercih eden Mengüç, bu kez kızı Sevde ile gündeme geldi.
Uzun yıllardır Funda Mengüç ile mutlu bir evlilik sürdüren ve iki çocuk babası olan ünlü isim, kızının yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
"YAŞADIĞIM SÜRECE ARKANDA DAĞ OLACAĞIM SÖZ"
Peş peşe doğum günü kareleri yayımlayan Mengüç, duygusal mesajıyla dikkat çekti. Ünlü şarkıcı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"1 Nisan bahar ile gelen kızım. Kalbinde tomurcuk çiçekleri açan denize aşık doğayı seven gökyüzündeki mavi renkleri ile huzur bulan hayvanları doğadaki her canlıyı koruyan merhametli canım kızım. Yaşadığım sürece arkanda dağ olacağım söz. Yaşadığım sürece gülmelerini kahkahalarını eksik etmeyeceğim canım kızım sana söz. İyi ki doğdun iyi ki varsın rabbim yolunu gül bahçesinden mis kokular ile hayalleri sevinçlerini sağlığını her daim güçlü kılsın seni seviyorum Sevde'm"
Duygusal doğum günü paylaşımıyla gündeme gelen Mengüç’ün kızıyla olan benzerliği ise bir hayli dikkat çekti.
Ünlü şarkıcının, tıpkı kendisi gibi müziğe yönelen oğlu Baran da babasının izinden gidiyor
TARIK MENGÜÇ KİMDİR?
Tarık Mengüç, Türk şarkıcı ve söz yazarıdır. 19 Ocak 1972 tarihinde İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Kuştepe mahallesinde doğdu. Roman (Çingene) ve müzisyen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.
Gençliğinde mobilya cilacılığı gibi çeşitli işlerde çalışırken, boş zamanlarında müzik eğitimi aldı.
Müzik kariyerine profesyonel olarak 2004 yılında "Şakşuka" (veya Şak Şuka) albümüyle adım atmış ve aynı adlı şarkısıyla büyük bir çıkış yakaladı. Şarkının enerjik ritmi, eğlenceli sözleri ve Mengüç’ün kendine özgü dansı ile giyim tarzı, o dönemde geniş kitlelerce sevilmiş ve hafızalarda yer etti.
Roman müzik kültürünü pop unsurlarıyla harmanlayan şarkılarıyla tanınır. Kariyeri boyunca birçok single ve albüm yayımlamıştır.
Öne çıkan diğer eserleri arasında Tarçın Kokulum, Naş Naş, Kraliçe, Sütlü Çikolatam, İki Yüzlüler ve Sakız gibi parçalar yer alır. Ayrıca Sibel Can, Seda Sayan, Davut Güloğlu, Kibariye gibi sanatçılara besteler vermiştir.
Müzik kariyerinin yanı sıra aile yaşantısını genellikle kamuoyundan uzak tutmayı tercih ediyor. Eşi Funda Mengüç ile evlidir ve iki çocuk babasıdır. Kızı Sevde ve oğlu Baran Mengüç (2003 doğumlu, rap tarzında müzik yapan) bulunuyor. Oğlu Baran da müzikle ilgilenmekte ve babasının izinden gitmektedir.
Tarık Mengüç, sahne enerjisi, eğlenceli kişiliği ve Roman müziğine kattığı modern dokunuşlarla Türk pop müziğinde kendine özgü bir yer etti. Hâlâ aktif olarak müzik çalışmalarına devam etmekte ve sosyal medya üzerinden hayranlarıyla iletişim kuruyor.
