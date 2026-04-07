Şakşuka’nın kralı Tarık Mengüç’ün sır gibi sakladığı kızı Sevde ortaya çıktı: Takipçiler şaşkın

Müzik kariyerinin yanı sıra aile yaşantısını genellikle kamuoyundan uzak tutmayı tercih ediyor. Eşi Funda Mengüç ile evlidir ve iki çocuk babasıdır. Kızı Sevde ve oğlu Baran Mengüç (2003 doğumlu, rap tarzında müzik yapan) bulunuyor. Oğlu Baran da müzikle ilgilenmekte ve babasının izinden gitmektedir.

Tarık Mengüç, sahne enerjisi, eğlenceli kişiliği ve Roman müziğine kattığı modern dokunuşlarla Türk pop müziğinde kendine özgü bir yer etti. Hâlâ aktif olarak müzik çalışmalarına devam etmekte ve sosyal medya üzerinden hayranlarıyla iletişim kuruyor.

Şak Şuka ile ünlenen, enerjik performanslarıyla bilinen Roman kökenli pop-Roma müziği sanatçısıdır.