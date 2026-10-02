Sakarya'da sağanak sonrası kıyılar doldu taştı

Kıyı şeridinde geniş bir alanı kaplayan odun birikintileri sahile gelen vatandaşların dikkatini çekti. Sahilde oluşan manzarayı cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir vatandaş, "Odun ihtiyacı olanlar buradan alabilir" ifadelerini kullanarak yaşanan kirliliğe vurgu yaptı.