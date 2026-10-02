Yeniçağ Gazetesi
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Sakarya'da sağanak sonrası kıyılar doldu taştı

Sakarya'da etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve su taşkınlarının ardından Sakarya Nehri'nin taşıdığı dal, çalı ve odun parçaları Karasu sahilini kapladı. İhsaniye Mahallesi kıyısında biriken doğal atıklar geniş bir alana yayılırken sahilin görünümü adeta değişti.

Kaynak: İHA
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Sakarya'da sağanak sonrası kıyılar doldu taştı - Resim: 1

Sakarya genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları ve yükselen nehir debisi, çevreden sürüklenen parçaları Karadeniz kıyısına taşıdı. Su taşkınlarıyla birlikte Sakarya Nehri boyunca sürüklenen ağaç dalları, çalılar ve odun parçaları, akıntının etkisiyle Karasu ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi sahilinde karaya vurdu.

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Sakarya'da sağanak sonrası kıyılar doldu taştı - Resim: 2

Kıyı şeridinde geniş bir alanı kaplayan odun birikintileri sahile gelen vatandaşların dikkatini çekti. Sahilde oluşan manzarayı cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir vatandaş, "Odun ihtiyacı olanlar buradan alabilir" ifadelerini kullanarak yaşanan kirliliğe vurgu yaptı.

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Sakarya'da sağanak sonrası kıyılar doldu taştı - Resim: 3

Kuvvetli yağışların ardından nehirden taşınan doğal atıkların kıyıda birikmesiyle bölgedeki sahil şeridinde alışılagelmişin dışında görüntüler ortaya çıktı. Karasu sahilini kaplayan parçaların temizlenmesi için bölgede çalışma yürütülmesi bekleniyor.

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Sakarya'da sağanak sonrası kıyılar doldu taştı - Resim: 4
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