Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Şaka gibi ama gerçek: Avrupa’daki şatolar, İstanbul’da dairelerden ucuz

Şaka gibi ama gerçek: Avrupa’daki şatolar, İstanbul’da dairelerden ucuz

İstanbul'un lüks ilçelerindeki konut metrekare fiyatları, Avrupa'daki tarihi şato birim maliyetlerini geride bıraktı. Yayımlanan güncel araştırmaya göre Beşiktaş, Kadıköy ve Sarıyer gibi bölgelerde bir daire sahibi olmak, Avrupa genelindeki ortalama şato metrekare fiyatından daha yüksek.

Kaynak: Haber Merkezi
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Şaka gibi ama gerçek: Avrupa’daki şatolar, İstanbul’da dairelerden ucuz - Resim: 1

Gayrimenkul sektöründe yapılan son incelemeler, İstanbul'un seçkin semtlerindeki konut birim maliyetlerinin Avrupa’daki tarihi şato satış fiyatlarını aştığını gözler önüne seriyor.

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Şaka gibi ama gerçek: Avrupa’daki şatolar, İstanbul’da dairelerden ucuz - Resim: 2

Castle Collector platformu tarafından Temmuz 2026 döneminde yayımlanan “The Castle Price Index 2026” başlıklı çalışma, kıta genelindeki şato pazarını detaylı bir şekilde verileştirdi.

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Şaka gibi ama gerçek: Avrupa’daki şatolar, İstanbul’da dairelerden ucuz - Resim: 3

Toplam 10 farklı ülkeden ve 36 ayrı portal üzerinden derlenen 1.247 güncel ilan ile Fransa, Birleşik Krallık (İskoçya dahil) ve Hollanda gibi ülkelerin resmi tapu verilerinin incelenmesiyle hazırlanan raporda çarpıcı sonuçlar yer alıyor.

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Şaka gibi ama gerçek: Avrupa’daki şatolar, İstanbul’da dairelerden ucuz - Resim: 4

Araştırma verilerine göre, Avrupa kıtasında standart bir şatonun ortalama (medyan) talep bedeli 1,74 milyon Euro seviyesinde seyrediyor.

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Şaka gibi ama gerçek: Avrupa’daki şatolar, İstanbul’da dairelerden ucuz - Resim: 5

Bu tarihi yapıların ortalama kullanım alanı 750 metrekare civarında ölçülürken, birim alan maliyeti ise ortalama 2.257 Euro/m² olarak hesaplanıyor.

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Şaka gibi ama gerçek: Avrupa’daki şatolar, İstanbul’da dairelerden ucuz - Resim: 6

Çalışmada dikkati çeken bir diğer unsur ise yapının yüz ölçümü büyüdükçe birim birim maliyetin düşmesi. Öne çıkan oranlar şu şekilde:

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100 - 500 m² arası yapılar: 2.988 Euro/m²

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5.000 m² üzerindeki devasa yapılar: 775 Euro/m²

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Avrupa Ülkelerinde Şato Metrekare Fiyatları (Mart 2026)

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Fransa: 2.292 Euro/m²

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İtalya: 1.698 Euro/m²

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İspanya: 2.421 Euro/m²

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Belçika: 2.184 Euro/m²

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Almanya: 2.140 Euro/m²

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Birleşik Krallık: 2.787 Euro/m²

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İrlanda: 3.333 Euro/m²

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Portekiz: 2.957 Euro/m²

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Avusturya: 4.478 Euro/m²

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Polonya: 778 Euro/m²

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Tüm Avrupa Ortalama: 2.257 Euro/m²

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Şaka gibi ama gerçek: Avrupa’daki şatolar, İstanbul’da dairelerden ucuz - Resim: 21

Habertürk'ün derlediği habere göre Endeksa gayrimenkul veri analiz sonuçlarına göre, İstanbul geneli dikkate alındığında konutların ortalama metrekare satış fiyatı 65.078 TL (yaklaşık 1.162 Euro/m²) düzeyinde bulunuyor.

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Şaka gibi ama gerçek: Avrupa’daki şatolar, İstanbul’da dairelerden ucuz - Resim: 22

Fakat kentin üst segment yerleşim alanlarında bu tablo oldukça farklı bir seviyeye ulaşıyor:

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Şaka gibi ama gerçek: Avrupa’daki şatolar, İstanbul’da dairelerden ucuz - Resim: 23

Beşiktaş: 182.468 TL/m² (3.258 Euro/m²)

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Şaka gibi ama gerçek: Avrupa’daki şatolar, İstanbul’da dairelerden ucuz - Resim: 24

Kadıköy: 169.123 TL/m² (3.020 Euro/m²)

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Şaka gibi ama gerçek: Avrupa’daki şatolar, İstanbul’da dairelerden ucuz - Resim: 25

Sarıyer: 155.635 TL/m² (2.779 Euro/m²)

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Şaka gibi ama gerçek: Avrupa’daki şatolar, İstanbul’da dairelerden ucuz - Resim: 26

Beykoz: 137.210 TL/m² (2.450 Euro/m²)

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Şaka gibi ama gerçek: Avrupa’daki şatolar, İstanbul’da dairelerden ucuz - Resim: 27

Bakırköy: 135.669 TL/m² (2.423 Euro/m²)

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Şaka gibi ama gerçek: Avrupa’daki şatolar, İstanbul’da dairelerden ucuz - Resim: 28

Adalar: 116.403 TL/m² (2.079 Euro/m²)

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Şaka gibi ama gerçek: Avrupa’daki şatolar, İstanbul’da dairelerden ucuz - Resim: 29

Üsküdar: 113.259 TL/m² (2.022 Euro/m²)

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Şaka gibi ama gerçek: Avrupa’daki şatolar, İstanbul’da dairelerden ucuz - Resim: 30

Veriler incelendiğinde; Beşiktaş, Kadıköy, Sarıyer, Beykoz ve Bakırköy gibi lokasyonlarda standart bir daire edinmenin birim maliyeti; Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya dahil pek çok Avrupa ülkesindeki şato metrekare fiyatlarının oldukça üzerinde yer alıyor.

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Şaka gibi ama gerçek: Avrupa’daki şatolar, İstanbul’da dairelerden ucuz - Resim: 31

İrlanda ve Avusturya gibi birkaç ülke haricinde, İstanbul’un kıymetli semtleri Avrupa’nın şato ortalamasını belirgin biçimde aşmış durumda.

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Şaka gibi ama gerçek: Avrupa’daki şatolar, İstanbul’da dairelerden ucuz - Resim: 32

Rapor ayrıca tarihi mülk edinmenin sadece alış bedeliyle sınırlı kalmadığına vurgu yapıyor.

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Şaka gibi ama gerçek: Avrupa’daki şatolar, İstanbul’da dairelerden ucuz - Resim: 33

Avrupa’da bir şato satın alındıktan sonra karşılaşılan yenileme ve restorasyon giderleri, gayrimenkulün edinme bedelinin 5 ila 10 katına kadar çıkabiliyor.

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Şaka gibi ama gerçek: Avrupa’daki şatolar, İstanbul’da dairelerden ucuz - Resim: 34

Bu yapıların yıllık rutin idare ve bakım masrafları ise 50 bin ile 100 bin Euro arasında değişiklik gösteriyor.

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Şaka gibi ama gerçek: Avrupa’daki şatolar, İstanbul’da dairelerden ucuz - Resim: 35

Ek maliyet unsurlarına karşın, İstanbul’un Boğaz hattı ile deniz manzaralı prestijli semtlerinde konut niteliğindeki tek bir daire için talep edilen metrekare bedellerinin, Avrupa’nın asırlık şatolarını geride bırakması gayrimenkul piyasasındaki fiyat makasını açıkça ortaya koyuyor.

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