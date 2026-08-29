Şaka gibi ama gerçek: Avrupa’daki şatolar, İstanbul’da dairelerden ucuz

Veriler incelendiğinde; Beşiktaş, Kadıköy, Sarıyer, Beykoz ve Bakırköy gibi lokasyonlarda standart bir daire edinmenin birim maliyeti; Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya dahil pek çok Avrupa ülkesindeki şato metrekare fiyatlarının oldukça üzerinde yer alıyor.