Sahillerde sigara yasağına vatandaşlar ne diyor?

‘SİGARA İÇİLMEDİĞİ İÇİN MEMNUNUM’

Uygulamanın hayata geçmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Zoya Karakaş, “Bu uygulamayı çok beğendim. Geçtiğimiz gün sahile geldim ve astımım olduğu için plajda içilen sigara dumanından çok rahatsız oldum. Bugün ise sahile yerleştirilen ‘dumansız plaj’ levhasının bulunduğu alana geldim. Burada sigara içilmediği için memnunum. Yaşlılar ve çocuklar için de örnek bir uygulama. Bu uygulama bizler için, mavi vatanımız için. Bazen sahilde sigara içildikten sonra izmaritleri taşların altına ya da kuma attıklarını görüyordum. Sonuçta o izmarit denize karışıyor ve zarar veriyor" dedi.