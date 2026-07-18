Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Sağlık Bakanlığı’nın analizi ortaya çıkardı: İşte İstanbul’da mükemmel su kalitesine sahip plajlar

Sağlık Bakanlığı’nın analizi ortaya çıkardı: İşte İstanbul’da mükemmel su kalitesine sahip plajlar

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan güncel deniz suyu analizleri sonuçlandı. İstanbul’da, mükemmel su kalitesine sahip, güvenle denize girilebilecek plajlar tek tek açıklandı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Sağlık Bakanlığı’nın analizi ortaya çıkardı: İşte İstanbul’da mükemmel su kalitesine sahip plajlar - Resim: 1

Yaz sezonunda, İstanbul’da denize girmeyi planlayan vatandaşlar için sevindiren analiz açıklandı. Sağlık Bakanlığı’nın güncel deniz suyu kalite raporuna göre, İstanbul genelinde 67 plaj ve yüzme alanı "mükemmel" su kalitesi kategorisinde yerini aldı. Söz konusu liste, deniz suyu kalitesi en yüksek sahillerin bulunduğu bölgeleri de ortaya çıkardı. İşte, deniz suyu kalitesinin mükemmel derecede olduğu o plajlar…

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Sağlık Bakanlığı’nın analizi ortaya çıkardı: İşte İstanbul’da mükemmel su kalitesine sahip plajlar - Resim: 2

AYAZMA PLAJI

Şile İstanbul

Kalite Sınıfı Mükemmel

AYAZMA PLAJI KUMBABA MEVKİİ

Şile İstanbul

Kalite Sınıfı Mükemmel

BEYLİKDÜZÜ GÜRPINAR SAHİLİ HALK PLAJI

Beylikdüzü, İstanbul

Kalite Sınıfı Mükemmel

BİNKILIÇ ÇİLİNGOZ PLAJI DEREAĞZI

Çatalca, İstanbul

Kalite Sınıfı Mükemmel

2 13
Sağlık Bakanlığı’nın analizi ortaya çıkardı: İşte İstanbul’da mükemmel su kalitesine sahip plajlar - Resim: 3

BİZİMKÖY-PARKKÖY SİTESİ ÖNÜ

Silivri·, İstanbul

Kalite Sınıfı Mükemmel

BOZGACA PLAJI

Şile, İstanbul

Kalite Sınıfı Mükemmel

BURGAZADA DENİZ KULÜBÜ

Adalar, İstanbul

Kalite Sınıfı Mükemmel

BURGAZADA SU SPORLARI KULÜBÜ ÖNÜ

Adalar, İstanbul

Kalite Sınıfı Mükemmel

3 13
Sağlık Bakanlığı’nın analizi ortaya çıkardı: İşte İstanbul’da mükemmel su kalitesine sahip plajlar - Resim: 4

BÜYÜKADA AYA NİKOLA HALK PLAJI

Adalar, İstanbul

Kalite Sınıfı Mükemmel

BÜYÜKADA KAYIKHANE BLUE BEACH

Adalar, İstanbul

Kalite Sınıfı Mükemmel

BÜYÜKADA NAKİBEY PLAJI

Adalar, İstanbul

Kalite Sınıfı Mükemmel

BÜYÜKADA PRENSES KOYU

Adalar, İstanbul

Kalite Sınıfı Mükemmel

4 13
Sağlık Bakanlığı’nın analizi ortaya çıkardı: İşte İstanbul’da mükemmel su kalitesine sahip plajlar - Resim: 5

BÜYÜKADA SU SPORLARI KULÜBÜ ÖNÜ

Adalar, İstanbul

Kalite Sınıfı Mükemmel

BÜYÜKADA TABİAT PARKI PLAJI

Adalar, İstanbul

Kalite Sınıfı Mükemmel

BÜYÜKADA YÖRÜKALI PLAJI ÖNÜ

Adalar, İstanbul

Kalite Sınıfı Mükemmel

CADDEBOSTAN PLAJI BÜYÜK KULÜP ARKASI

Kadıköy, İstanbul

Kalite Sınıfı Mükemmel

5 13
Sağlık Bakanlığı’nın analizi ortaya çıkardı: İşte İstanbul’da mükemmel su kalitesine sahip plajlar - Resim: 6

CADDEBOSTAN PLAJI IRMAK OKULLARI ARKASI

Kadıköy, İstanbul

Kalite Sınıfı Mükemmel

ÇANTA ALBAYRAKLAR-KINALI MEVKİ ÖNÜ

Silivri, İstanbul

Kalite Sınıfı Mükemmel

ÇİLİNGOZ TABİAT PARKI PLAJI

Çatalca, İstanbul

Kalite Sınıfı Mükemmel

DOĞANCILI PLAJI

Şile, İstanbul

Kalite Sınıfı Mükemmel

6 13
Sağlık Bakanlığı’nın analizi ortaya çıkardı: İşte İstanbul’da mükemmel su kalitesine sahip plajlar - Resim: 7

KABAKOZ PLAJI

Şile, İstanbul

Kalite Sınıfı Mükemmel

KAMİLOBA HALK PLAJI AĞAR KAMPİNG ÖNÜ

Büyükçekmece, İstanbul

Kalite Sınıfı Mükemmel

KARACAKÖY ÇOBANKULE PLAJI

Çatalca, İstanbul

Kalite Sınıfı Mükemmel

KARACAKÖY EVİCİK PLAJI

Çatalca, İstanbul

Kalite Sınıfı Mükemmel

7 13
Sağlık Bakanlığı’nın analizi ortaya çıkardı: İşte İstanbul’da mükemmel su kalitesine sahip plajlar - Resim: 8

KARACAKÖY ORMANLI PLAJI

Çatalca, İstanbul

Kalite Sınıfı Mükemmel

KARACAKÖY YALIKÖY PLAJI

Çatalca, İstanbul

Kalite Sınıfı Mükemmel

KINALIADA SU SPORLARI KULÜBÜ ÖNÜ

Adalar, İstanbul

Kalite Sınıfı Mükemmel

KINALIADA ÜLKER RESTAURANT ÖNÜ

Adalar, İstanbul

Kalite Sınıfı Mükemmel

8 13
Sağlık Bakanlığı’nın analizi ortaya çıkardı: İşte İstanbul’da mükemmel su kalitesine sahip plajlar - Resim: 9

KUMLUK MEVKİİ

Silivri·, İstanbul

Kalite Sınıfı Mükemmel

MERKEP ADASI PLAJI 1

Şile İstanbul

Kalite Sınıfı Mükemmel

MERKEP ADASI PLAJI 2

Şile İstanbul

Kalite Sınıfı Mükemmel

MEŞRUTİYET GENÇLİK KAMPI PLAJI

Şile İstanbul

Kalite Sınıfı Mükemmel

9 13
Sağlık Bakanlığı’nın analizi ortaya çıkardı: İşte İstanbul’da mükemmel su kalitesine sahip plajlar - Resim: 10

MİMARSİNAN SAHILI

Büyükçekmece, İstanbul

Kalite Sınıfı Mükemmel

SAHİLKÖY PLAJI

Şile İstanbul

Kalite Sınıfı Mükemmel

SEDEF ADASI HALK PLAJI

Adalar, İstanbul

Kalite Sınıfı Mükemmel

SELİMPAŞA BAŞKENT SİTESİ ÖNÜ

Silivri İstanbul

Kalite Sınıfı Mükemmel

10 13
Sağlık Bakanlığı’nın analizi ortaya çıkardı: İşte İstanbul’da mükemmel su kalitesine sahip plajlar - Resim: 11

SELİMPAŞA DURUMAN MEVKII

Silivri, İstanbul

Kalite Sınıfı Mükemmel

SEMİZKUM BASINKENT 4 SITE ÖNÜ

Silivri İstanbul

Kalite Sınıfı Mükemmel

SEMİZKUML ÇADIRYERI MEVKİİ

Silivri İstanbul

Kalite Sınıfı Mükemmel

SOFULAR PLAJI

Şile, İstanbul

Kalite Sınıfı Mükemmel

11 13
Sağlık Bakanlığı’nın analizi ortaya çıkardı: İşte İstanbul’da mükemmel su kalitesine sahip plajlar - Resim: 12

SUADİYE PLAJI

Kadiköy, İstanbul

Kalite Sınıfı Mükemmel

UYUMKENT SİTESİ ÖNÜ

Si·li·vri·, İstanbul

Kalite Sınıfı Mükemmel

UZUNKUM PLAJI

Şile, İstanbul

Kalite Sınıfı Mükemmel

UZUNKUM PLAJI 1

Şile, İstanbul

Kalite Sınıfı Mükemmel

12 13
Sağlık Bakanlığı’nın analizi ortaya çıkardı: İşte İstanbul’da mükemmel su kalitesine sahip plajlar - Resim: 13

YENİKÖY SAHİLİ KÖPEK ÇİFTLİĞİ ÖNÜ

Arnavutköy, İstanbul

Kalite Sınıfı Mükemmel

UZUNKUM PLAJI (ORTA NOKTA)

Şile, İstanbul

Kalite Sınıfı Mükemmel

UZUNKUM PLAJI 2 (DERE YANI)

Şile, İstanbul

Kalite Sınıfı Mükemmel

13 13
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