Sağlık Bakanlığı’nın analizi ortaya çıkardı: İşte İstanbul’da mükemmel su kalitesine sahip plajlar

Yaz sezonunda, İstanbul’da denize girmeyi planlayan vatandaşlar için sevindiren analiz açıklandı. Sağlık Bakanlığı’nın güncel deniz suyu kalite raporuna göre, İstanbul genelinde 67 plaj ve yüzme alanı "mükemmel" su kalitesi kategorisinde yerini aldı. Söz konusu liste, deniz suyu kalitesi en yüksek sahillerin bulunduğu bölgeleri de ortaya çıkardı. İşte, deniz suyu kalitesinin mükemmel derecede olduğu o plajlar…