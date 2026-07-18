Yaz sezonunda, İstanbul’da denize girmeyi planlayan vatandaşlar için sevindiren analiz açıklandı. Sağlık Bakanlığı’nın güncel deniz suyu kalite raporuna göre, İstanbul genelinde 67 plaj ve yüzme alanı "mükemmel" su kalitesi kategorisinde yerini aldı. Söz konusu liste, deniz suyu kalitesi en yüksek sahillerin bulunduğu bölgeleri de ortaya çıkardı. İşte, deniz suyu kalitesinin mükemmel derecede olduğu o plajlar…
Sağlık Bakanlığı’nın analizi ortaya çıkardı: İşte İstanbul’da mükemmel su kalitesine sahip plajlar
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan güncel deniz suyu analizleri sonuçlandı. İstanbul’da, mükemmel su kalitesine sahip, güvenle denize girilebilecek plajlar tek tek açıklandı.Kaynak: Haber Merkezi
AYAZMA PLAJI
Şile İstanbul
Kalite Sınıfı Mükemmel
AYAZMA PLAJI KUMBABA MEVKİİ
Şile İstanbul
Kalite Sınıfı Mükemmel
BEYLİKDÜZÜ GÜRPINAR SAHİLİ HALK PLAJI
Beylikdüzü, İstanbul
Kalite Sınıfı Mükemmel
BİNKILIÇ ÇİLİNGOZ PLAJI DEREAĞZI
Çatalca, İstanbul
Kalite Sınıfı Mükemmel
BİZİMKÖY-PARKKÖY SİTESİ ÖNÜ
Silivri·, İstanbul
Kalite Sınıfı Mükemmel
BOZGACA PLAJI
Şile, İstanbul
Kalite Sınıfı Mükemmel
BURGAZADA DENİZ KULÜBÜ
Adalar, İstanbul
Kalite Sınıfı Mükemmel
BURGAZADA SU SPORLARI KULÜBÜ ÖNÜ
Adalar, İstanbul
Kalite Sınıfı Mükemmel
BÜYÜKADA AYA NİKOLA HALK PLAJI
Adalar, İstanbul
Kalite Sınıfı Mükemmel
BÜYÜKADA KAYIKHANE BLUE BEACH
Adalar, İstanbul
Kalite Sınıfı Mükemmel
BÜYÜKADA NAKİBEY PLAJI
Adalar, İstanbul
Kalite Sınıfı Mükemmel
BÜYÜKADA PRENSES KOYU
Adalar, İstanbul
Kalite Sınıfı Mükemmel
BÜYÜKADA SU SPORLARI KULÜBÜ ÖNÜ
Adalar, İstanbul
Kalite Sınıfı Mükemmel
BÜYÜKADA TABİAT PARKI PLAJI
Adalar, İstanbul
Kalite Sınıfı Mükemmel
BÜYÜKADA YÖRÜKALI PLAJI ÖNÜ
Adalar, İstanbul
Kalite Sınıfı Mükemmel
CADDEBOSTAN PLAJI BÜYÜK KULÜP ARKASI
Kadıköy, İstanbul
Kalite Sınıfı Mükemmel
CADDEBOSTAN PLAJI IRMAK OKULLARI ARKASI
Kadıköy, İstanbul
Kalite Sınıfı Mükemmel
ÇANTA ALBAYRAKLAR-KINALI MEVKİ ÖNÜ
Silivri, İstanbul
Kalite Sınıfı Mükemmel
ÇİLİNGOZ TABİAT PARKI PLAJI
Çatalca, İstanbul
Kalite Sınıfı Mükemmel
DOĞANCILI PLAJI
Şile, İstanbul
Kalite Sınıfı Mükemmel
KABAKOZ PLAJI
Şile, İstanbul
Kalite Sınıfı Mükemmel
KAMİLOBA HALK PLAJI AĞAR KAMPİNG ÖNÜ
Büyükçekmece, İstanbul
Kalite Sınıfı Mükemmel
KARACAKÖY ÇOBANKULE PLAJI
Çatalca, İstanbul
Kalite Sınıfı Mükemmel
KARACAKÖY EVİCİK PLAJI
Çatalca, İstanbul
Kalite Sınıfı Mükemmel
KARACAKÖY ORMANLI PLAJI
Çatalca, İstanbul
Kalite Sınıfı Mükemmel
KARACAKÖY YALIKÖY PLAJI
Çatalca, İstanbul
Kalite Sınıfı Mükemmel
KINALIADA SU SPORLARI KULÜBÜ ÖNÜ
Adalar, İstanbul
Kalite Sınıfı Mükemmel
KINALIADA ÜLKER RESTAURANT ÖNÜ
Adalar, İstanbul
Kalite Sınıfı Mükemmel
KUMLUK MEVKİİ
Silivri·, İstanbul
Kalite Sınıfı Mükemmel
MERKEP ADASI PLAJI 1
Şile İstanbul
Kalite Sınıfı Mükemmel
MERKEP ADASI PLAJI 2
Şile İstanbul
Kalite Sınıfı Mükemmel
MEŞRUTİYET GENÇLİK KAMPI PLAJI
Şile İstanbul
Kalite Sınıfı Mükemmel
MİMARSİNAN SAHILI
Büyükçekmece, İstanbul
Kalite Sınıfı Mükemmel
SAHİLKÖY PLAJI
Şile İstanbul
Kalite Sınıfı Mükemmel
SEDEF ADASI HALK PLAJI
Adalar, İstanbul
Kalite Sınıfı Mükemmel
SELİMPAŞA BAŞKENT SİTESİ ÖNÜ
Silivri İstanbul
Kalite Sınıfı Mükemmel
SELİMPAŞA DURUMAN MEVKII
Silivri, İstanbul
Kalite Sınıfı Mükemmel
SEMİZKUM BASINKENT 4 SITE ÖNÜ
Silivri İstanbul
Kalite Sınıfı Mükemmel
SEMİZKUML ÇADIRYERI MEVKİİ
Silivri İstanbul
Kalite Sınıfı Mükemmel
SOFULAR PLAJI
Şile, İstanbul
Kalite Sınıfı Mükemmel
SUADİYE PLAJI
Kadiköy, İstanbul
Kalite Sınıfı Mükemmel
UYUMKENT SİTESİ ÖNÜ
Si·li·vri·, İstanbul
Kalite Sınıfı Mükemmel
UZUNKUM PLAJI
Şile, İstanbul
Kalite Sınıfı Mükemmel
UZUNKUM PLAJI 1
Şile, İstanbul
Kalite Sınıfı Mükemmel
YENİKÖY SAHİLİ KÖPEK ÇİFTLİĞİ ÖNÜ
Arnavutköy, İstanbul
Kalite Sınıfı Mükemmel
UZUNKUM PLAJI (ORTA NOKTA)
Şile, İstanbul
Kalite Sınıfı Mükemmel
UZUNKUM PLAJI 2 (DERE YANI)
Şile, İstanbul
Kalite Sınıfı Mükemmel