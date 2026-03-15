Fenerbahçe'de beklenmedik Karagümrük yenilgisinden sonra dün teknik direktör Tedesco'nun kaderi masaya yatırıldı.
Fenerbahçe'de kritik eşik: Sadettin Saran-Tedesco görüşmesinin perde arkası
Süper Lig’de Karagümrük karşısında alınan şok yenilginin ardından Fenerbahçe’de kritik bir toplantı gerçekleştirildi. Başkan Saran ile Teknik Direktör Tedesco arasındaki görüşmenin detayları da ortaya çıktı.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
İtalyan hoca ve sportif direktör Devin Özek, öğleden sonra kulübe geldi, yönetimin huzuruna çıktı. Başkan Sadettin Saran daha sonra 40 yaşındaki çalıştırıcı ile bire bir makamında özel görüşme yaptı.
BAZI İSİMLERDEN MEMNUN DEĞİL
Başkan burada takımın neden kötü performans sergilediğini sorguladı. Genç teknik adam ise takımda bir motivasyon kaybı olduğunu ve bazı oyuncuların performansından memnun olmadığını özellikle dile getirdi. Daha sonra yönetim kurulunu toplayan Saran, yöneticilerin görüşlerini aldı. Bir kısım yönetici Tedesco ile yolların ayrılması gerektiğini savunurken, bazıları ise kalan maçlara da İtalyan teknik adamla devam edilmesi gerektiğini ifade etti.
Bu gelişmeler yaşanırken sezon sonunda seçim ihtimali de gündeme geldi. Yönetimde, uzun vadeli yeni bir teknik direktöre takımı emanet etmenin doğru olup olmadığı konusunda fikir ayrılıkları yaşandı.
TAZMİNATIN YÜKSEKLİĞİ DE ETKEN
En önemli başlıklardan biri ise Tedesco’nun tazminatı oldu. Fenerbahçe’den yıllık yaklaşık 4 milyon euro kazanan ve 2027 sonuna kadar sözleşmesi bulunan 40 yaşındaki teknik adamın ayrılık durumunda maliyetinin 6 milyon euroyu bulması, yönetimin geri adım atmasına neden oldu.
Bu tabloyu değerlendiren Fenerbahçe yönetimi, şimdilik hem Devin Özek hem de Tedesco ile devam etme konusunda fikir birliğine vardı. Salı günü Gaziantep FK ile oynanacak maç, teknik heyet için adeta final niteliği taşıyacak.
TEDESCO SÖZ VERDİ
Öte yandan Beyaz TV’nin haberine göre İtalyan teknik adam, toplantıda kötü gidişatı düzelteceğine dair yönetime söz verdi.
Tedesco, “Bu oyunu düzelteceğim. Gaziantep maçı sonrası sakat oyuncularımız dönecek ve bir galibiyet serisi yakalayacağız. Söz veriyorum.” ifadelerini kullandı.
SADETTİN SARAN’IN SÖZLERİ
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yönetim toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Hem Tedesco ve Devin Özek ile hem de takım kaptanlarıyla görüştüklerini belirten Saran, “Gerekli uyarılar yapıldı, bu durum bir daha tekrarlanmayacak. Hocamızla devam ediyoruz. Ayrıca primlerin verilmediğine dair bazı spekülasyonlar var.
Hak edilip de ödenmeyen prim yok. Bunları söyleyenler doğruyu yansıtmıyor. Dün sahada, bugüne kadar konuştuğumuz futbolun tamamen dışında bir oyun vardı. Çok şaşırdık ve çok üzüldük. Bugün arkadaşlarla da konuştuk. Devin Özek ile de devam ediyoruz.” dedi.
SEÇİM MESAJI
Taraftar grubu GFB’nin iftar programına da katılan Saran, dikkat çeken bir mesaj verdi. Taraftarlara seslenen başkan, “Sizler şimdi her zamankinden daha da önemlisiniz. İnşallah bu zor günleri birlikte aşacağız. 2027’ye kadar beraberiz. Desteğiniz olmadan olmaz.” ifadelerini kullandı.
Bilindiği üzere Fenerbahçe’de 2026 yılında olağanüstü seçim yapılması bekleniyor. 2027’de ise olağan seçimli genel kurul gerçekleştirilecek. Saran’ın bu sözleri, olağanüstü seçimde de aday olacağı şeklinde yorumlandı.