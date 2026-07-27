Sadece Türkiye'de yetişiyor: Bu bitkiyi koparmanın cezası dudak uçuklattı

"15 AĞUSTOS'TAN ÖNCE KESİNLİKLE TOPLANMAMALI"

Mehmet Bidav, özellikle erkek sarımsağın toplanmasının yanlış olduğunu vurgulayarak, hangi alanlarda ve ne kadar ürün toplanacağına Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün karar vermesi gerektiğini ifade etti.