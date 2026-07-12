Sadece sekiz tane var: Bu çiçeği koparmanın cezası yuva yıkar

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde, nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan nadir bitki türlerinden kum zambakları, gerçekleştirilen bilimsel incelemelerin ardından koruma çemberine alındı.
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Şarköy sahilinde keşfedilen ve uluslararası alanda korunan kum zambakları, belediye ekiplerince çitle çevrildi. Zarar verenlere 699 bin TL ceza uygulanacak.Kaynak: İHA
Cumhuriyet Mahallesi 17 Kasım Caddesi'ndeki yazlık konutunun önündeki plajda bitkileri fark eden emekli hidrobiyolog Levent Artüz, durumu kayıt altına alarak İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tamer Özcan ile paylaştı.
Prof. Dr. Özcan’ın kaleme aldığı bilimsel raporda, Şarköy sahillerinde kısıtlı bir alanda doğal kum zambağı popülasyonu tespit edildiği aktarıldı. Marmara Denizi’ndeki akıntı hareketleri ile bitkinin bölgedeki varlığı arasında bir bağ olabileceğine değinilen raporda, bu durumun bilimsel yönüyle detaylıca incelenmesi gerektiği bildirildi.
Raporda yer alan değerlendirmelere göre; bitki tohumlarının deniz akıntılarıyla taşınarak bölgeye yerleşmiş olabileceği ya da bugüne dek gözden kaçan yerel bir popülasyonun varlığı ihtimalleri üzerinde duruluyor. Duruma açıklık getirilebilmesi için kıyı jeomorfolojisi, deniz akıntı sistemleri, popülasyon genetiği, tohumların tuzlu suda canlı kalabilme süreleri gibi başlıklarda disiplinler arası ortak araştırmaların yürütülmesi gerektiğinin altı çizildi.
Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından "Hassas" sınıfında listelenen kum zambaklarının yaşam alanları; kıyıdaki yapılaşma, yoğun plaj aktiviteleri ve iş makineleriyle yürütülen sahil temizlikleri sebebiyle büyük risk altında bulunuyor.
2026 yılı itibarıyla bu korunan bitki türünü doğal ortamından söken, zarar veren ya da ticari kazanç amacıyla toplayan kişilere 699 bin 245 TL tutarında idari para cezası kesiliyor.
Hazırlanan bilimsel raporun ardından harekete geçen Şarköy Belediyesi, bitkilerin yer aldığı bölgenin etrafını kapatarak güvenceye aldı. Süreci başlatan emekli hidrobiyolog Levent Artüz, insan trafiğinin yoğun olduğu bir plajda 8 adet kum zambağından oluşan küçük bir grup bulduklarını ifade ederek, şunları söyledi:
"Durumu belediyeye bildirdik. Kısa sürede bölgenin etrafı çevrilerek gerekli koruma önlemleri alındı. Şarköy adına oldukça önemli ve sevindirici bir bulgu."
Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var ise bitkilerin tespit edilmesinin ardından ilgili kurumlara resmi bilgilendirmelerin yapıldığını belirterek, şu açıklamada bulundu:
"Alanı koruma altına aldık. Kurumlarımızın yapacağı incelemeleri bekliyoruz. Belediye olarak ilçemizde bulunan tüm doğal değerleri ve nadir bitki türlerini korumak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."