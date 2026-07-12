Sadece sekiz tane var: Bu çiçeği koparmanın cezası yuva yıkar

Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var ise bitkilerin tespit edilmesinin ardından ilgili kurumlara resmi bilgilendirmelerin yapıldığını belirterek, şu açıklamada bulundu:

"Alanı koruma altına aldık. Kurumlarımızın yapacağı incelemeleri bekliyoruz. Belediye olarak ilçemizde bulunan tüm doğal değerleri ve nadir bitki türlerini korumak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."