Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Almira Ada Diken Türksayar, eksik dişlerin yalnızca estetik bir sorun olmadığını, çiğneme dengesi, yüz desteği ve çene eklemi sağlığı üzerinde de doğrudan etkiler oluşturduğunu belirtti.
Sadece estetik sorun değil: Çiğneme alışkanlığınız sağlığınızı bozuyor olabilir
Eksik dişler sadece estetik değil, çene eklemi, çiğneme dengesi ve yüz yapısını da etkiliyor. Uzmanlar, tedavi edilmeyen diş kayıplarının baş-boyun ağrısından yüz çökmesine kadar birçok soruna yol açabileceği konusunda uyarıyor.
Türksayar, diş kayıplarının zamanla kişinin çiğneme alışkanlıklarını değiştirebildiğini, bunun da ağız içi kuvvet dağılımını bozduğunu ifade etti. Özellikle hastaların farkında olmadan tek taraflı çiğneme eğilimine girebildiğini vurgulayan Türksayar, bu durumun uzun vadede çeşitli sağlık problemlerine zemin hazırlayabileceğini aktardı.
Tek taraflı çiğnemenin çene eklemi ve kas sistemi üzerinde dengesizlik oluşturduğunu belirten Türksayar, konuya ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Özellikle azı dişleri, bu kuvveti taşıyan temel dişler. Eksikliklerinde, kişi yükü daha çok diğer tarafa verir. Bu durum zamanla çene ekleminde zorlanma, kas dengesizliği, dişlerde aşınma ve kapanış problemlerine yol açabilir."
Uzun süre tedavi edilmeyen diş eksikliklerinin sadece fonksiyonel değil, estetik sonuçlar da doğurabileceğine dikkat çeken Türksayar, çene ekleminden ses gelmesi, çene-yüz bölgesinde ağrı, ağız açmada kısıtlılık ve baş-boyun ağrılarının görülebileceğini söyledi.
Çiğneme sisteminin dişler, kaslar ve çene ekleminden oluşan bütüncül bir yapı olduğuna işaret eden Türksayar, tedavi edilmeyen diş kayıplarının yüz görünümünü de etkileyebileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Çiğneme sistemi dişler, kaslar ve çene ekleminin birlikte çalıştığı bir bütün. Eksik dişlerin uzun süre tedavi edilmemesi, yüz görünümünü de etkileyebilir. Özellikle arka diş kayıplarında yanak ve dudak dokuları yeterince desteklenemeyebilir. Diş kayıpları tedavi edilmediğinde, zamanla kapanış yüksekliğinde azalma, yani dikey boyut kaybı görülebilir. Bu durum yüzde çökmüş, sarkmış ya da olduğundan daha yaşlı bir görünüm oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle eksik dişler hem fonksiyonel hem de estetik açıdan değerlendirilmeli."
Tedavinin geciktirilmesi halinde komşu dişlerde kayma, karşı dişlerde uzama ve çene kemiğinde hacim kaybı gibi sorunların gelişebileceğini ifade eden Türksayar, özellikle arka bölge diş eksikliklerinin çoğu zaman ihmal edildiğini belirtti.
Eksik dişlerin protez, köprü ya da implant gibi yöntemlerle tamamlanmasının önemine değinen Türksayar, çiğneme konforu ve çene eklemi sağlığının korunması gerektiğini vurgulayarak, sürekli baş, boyun ve çene ağrısı yaşayan kişilerin mutlaka diş hekimi kontrolünden geçmesi gerektiğini söyledi. Erken müdahalenin daha büyük sorunları önlemede kritik rol oynadığı ifade edildi.