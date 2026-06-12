Sadece bir film değil, kültürel bir dönüm noktası: ‘Roma Tatili’ neden hala zirvede?

Bugün bile ne zaman siyah-beyaz bir Roma sokak fotoğrafı görsek akla ilk gelen figür Audrey Hepburn ve onun ikonik zarafetidir.

Roma Tatili, sadece sinema salonlarını dolduran bir yapım değil; modayı, seyahat kültürünü ve kadın imajını yeniden şekillendiren kültürel bir dönüm noktası olarak sinema tarihindeki yerini koruyor.