Sinema tarihi, izleyicinin hafızasına kazınan sayısız ikonik ana ev sahipliği yapmıştır; ancak pek azı 1953 yapımı Roma Tatili (Roman Holiday) kadar taze, samimi ve büyüleyici kalabilmiştir.
Sadece bir film değil, kültürel bir dönüm noktası: ‘Roma Tatili’ neden hala zirvede?
Bir prensesin kaçış hikayesi olarak başlayan ve Hollywood'un çehresini sonsuz dek değiştiren "Roma Tatili", büyüleyici atmosferi ve Audrey Hepburn’ün zamansız oyunculuğuyla beyaz perdedeki 70 yılı aşkın saltanatını sürdürüyor.Dilem Taştan
Yönetmen William Wyler’ın imzasını taşıyan film, sıradan bir romantik komedinin çok ötesine geçerek, modern bir peri masalına ve sinematik bir başyapıta dönüştü.
Filmin başarısının en büyük mimarı, şüphesiz ki o dönem henüz dünya çapında tanınmayan, ancak bu rolle ilk Oscar'ını kucaklayan Audrey Hepburn’den başkası değildi. Canlandırdığı Prenses Ann karakterinin üzerindeki ağır protokol baskısından kaçıp Roma sokaklarında özgürlüğü araması, aslında Hepburn’ün Hollywood’un kalıplaşmış güzellik algısını yıkışının da bir sembolüydü.
Gregory Peck gibi dönemin dev bir aktörüyle yakaladığı muazzam uyum, filmi sadece bir aşk hikayesi yapmaktan çıkarıp, izleyicinin de dahil olduğu bir şehir turuna dönüştürdü.
Vespa üzerinde geçilen tarihi sokaklar, gerçeğin ve yalanın birbirine karıştığı "Gerçek Ağzı" (Bocca della Verità) sahnesi ve Roma’nın büyüleyici fonu, filmi zamansız kılan unsurlardan sadece birkaçı.
Ancak Roma Tatili’ni asıl unutulmaz kılan, mutlu sonla bitmeyen ama izleyicinin içine buruk bir neşe bırakan o gerçekçi ve asil finalidir.
Bugün bile ne zaman siyah-beyaz bir Roma sokak fotoğrafı görsek akla ilk gelen figür Audrey Hepburn ve onun ikonik zarafetidir.
Roma Tatili, sadece sinema salonlarını dolduran bir yapım değil; modayı, seyahat kültürünü ve kadın imajını yeniden şekillendiren kültürel bir dönüm noktası olarak sinema tarihindeki yerini koruyor.