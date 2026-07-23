Sadece 7 tane üretilecek: 800 beygirlik canavar otomotivde tarih yazacak

Volkswagen Grubu'nun 2013'te sunduğu Italdesign Parcour konseptinin ardından Lamborghini Huracan Sterrato ve Porsche 911 Dakar gibi seri üretim modellerle popülerliğini artıran bu segment, şimdi sınırları daha da zorlayan radikal bir tasarıma ev sahipliği yapıyor.