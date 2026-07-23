Otomotiv sektöründe yüksek performanslı spor araçların arazi şartlarına uyarlanması konsepti, geçmişten günümüze dikkat çeken trendler arasında yer alıyor.
Sadece 7 tane üretilecek: 800 beygirlik canavar otomotivde tarih yazacak
ABD merkezli Rezvani Motors, Lamborghini Huracan altyapısını kullanarak geliştirdiği ultra lüks arazi aracı Dune’u tanıttı. Süperşarjlı V10 motoruyla 800 beygir güç üreten ve devasa off-road lastikleriyle öne çıkan Rezvani Dune modeli, sadece 7 adetlik sınırlı üretim sayısı ile satışa sunuluyor.Kaynak: Haber Merkezi
Volkswagen Grubu'nun 2013'te sunduğu Italdesign Parcour konseptinin ardından Lamborghini Huracan Sterrato ve Porsche 911 Dakar gibi seri üretim modellerle popülerliğini artıran bu segment, şimdi sınırları daha da zorlayan radikal bir tasarıma ev sahipliği yapıyor.
Kaliforniya merkezli Rezvani Motors, Lamborghini Huracan platformunu baştan tasarlayarak Rezvani Dune modelini ortaya çıkardı. Kapsamlı bir dönüşüm sürecinden geçen aracın dış tasarımı tamamen yenilendiği için kökenindeki Huracan detaylarını fark etmek neredeyse imkansız hale geldi.
Tamamı karbon fiber malzemeden imal edilen geniş gövde yapısı ve tavandaki özel hava girişiyle dikkat çeken model, asıl farkını yürüyen aksam ve süspansiyon sisteminde ortaya koyuyor.
Standart Huracan Sterrato modeli yerden yüksekliği 4,3 cm artırırken, Rezvani Dune süspansiyon seviyesini tam 11,4 cm yukarı taşıyor. Genişletilmiş çamurlukların altına, süper otomobillerin aksine arazi kamyonetlerinde tercih edilen devasa off-road lastikleri yerleştirildi.
Aracın orta-arka bölümünde konumlandırılan 5,2 litrelik atmosferik V10 motor, önemli bir performans güncellemesinden geçirildi. VF Engineering ile gerçekleştirilen ortak çalışma neticesinde motora entegre edilen süperşarj sistemi sayesinde aracın toplam gücü 800 beygire ulaştırıldı. Bu değer, fabrikasyon Sterrato modeline kıyasla yaklaşık 200 beygirlik bir güç artışına denk geliyor.
Rezvani Motors, otomobil koleksiyoncularına hitap eden Dune modelinden yalnızca 7 adet dönüştürme yapacağını bildirdi. Sipariş sürecini başlatan şirket, araç rezervasyonu için 1.500 dolarlık iade edilebilir kapora talep ediyor.
Satış fiyatı henüz netleşmemiş olsa da 1.499 adetle sınırlandırılan Lamborghini Huracan Sterrato’nun yaklaşık 280.000 dolarlık etiketiyle kısa sürede tükenmesi, bu özel modelin de yüksek bir fiyattan alıcı bulacağını gösteriyor.
(Donanımhaber)