Sabiha Gökçen'de nefes kesen takip: Şarap görünümlü zehir sevkiyatı

Ancak narkotik ekipleri, şişelerin dip kısmında normal şarapta görülmesi beklenmeyen kristalleşmeyi fark etti. Bunun üzerine detaylı incelemeye alınan şişelerin, uyuşturucu madde taşımak amacıyla özel olarak hazırlandığı belirlendi. Yapılan incelemede, şüphelilerden birinin valizindeki 4 şarap şişesinde 5 kilo 250 gram, diğer şüphelinin valizindeki 4 şarap şişesinde ise 5 kilo 50 gram olmak üzere toplam 10 kilo 300 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.