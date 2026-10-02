Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Sağlık Sabah yenecek meyve belli oldu: Kalp hastalıklarının korkulu rüyası

Sabah yenecek meyve belli oldu: Kalp hastalıklarının korkulu rüyası

Diyetisyenler, lif ve antioksidan açısından zengin, şekeri düşük meyvelerden yaban mersininin kahvaltıda tüketilebileceğini belirtiyor. Altı aylık bir araştırmada ise günlük yaban mersini tüketiminin bazı kalp-damar göstergelerinde iyileşmeyle ilişkili olduğu görüldü.

Kaynak: Haber Merkezi
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Sabah yenecek meyve belli oldu: Kalp hastalıklarının korkulu rüyası - Resim: 1

Kahvaltıda muz ve elma gibi meyveler tercih edilirken, Cleveland Clinic diyetisyeni Alexis Supan, besin içeriği nedeniyle yaban mersinine dikkat çekiyor.

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Sabah yenecek meyve belli oldu: Kalp hastalıklarının korkulu rüyası - Resim: 2

Supan, meyvenin lif ve antioksidan bakımından zengin, şeker açısından ise düşük seçeneklerden biri olduğunu belirtiyor.

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Sabah yenecek meyve belli oldu: Kalp hastalıklarının korkulu rüyası - Resim: 3

ABD Tarım Bakanlığı (USDA) verilerine göre 100 gram çiğ yaban mersini 57 kalori, 2,4 gram lif ve 10 gram şeker içeriyor.

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Sabah yenecek meyve belli oldu: Kalp hastalıklarının korkulu rüyası - Resim: 4

Aynı miktarda muzda 89 kalori ve 12 gram şeker bulunuyor.

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Sabah yenecek meyve belli oldu: Kalp hastalıklarının korkulu rüyası - Resim: 5

Yaban mersini ayrıca C vitamini, K vitamini ve manganez sağlıyor.

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Sabah yenecek meyve belli oldu: Kalp hastalıklarının korkulu rüyası - Resim: 6

Meyvenin rengini veren antosiyaninlerin serbest radikallerle mücadeleye destek olduğu, lifin ise tokluk hissini uzatıp kolesterolün dengelenmesine katkıda bulunabildiği belirtiliyor.

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Sabah yenecek meyve belli oldu: Kalp hastalıklarının korkulu rüyası - Resim: 7

ABD Yaban Mersini Konseyi'nin yaptırdığı ankete katılan diyetisyenlerin yüzde 86'sı da danışanlarına yaban mersinini sık sık veya her zaman önerdiğini söyledi.

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Sabah yenecek meyve belli oldu: Kalp hastalıklarının korkulu rüyası - Resim: 8

Ancak anketin sektör kuruluşu tarafından yaptırıldığı belirtiliyor.

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Sabah yenecek meyve belli oldu: Kalp hastalıklarının korkulu rüyası - Resim: 9

Doğu Anglia Üniversitesi ve Harvard araştırmacılarının The American Journal of Clinical Nutrition'da yayımlanan çalışmasına 50-75 yaş arasında, fazla kilolu ve metabolik sendromu bulunan 138 kişi katıldı.

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Sabah yenecek meyve belli oldu: Kalp hastalıklarının korkulu rüyası - Resim: 10

Katılımcılara altı ay boyunca her gün 150 gram veya 75 gram yaban mersinine denk gelen dondurularak kurutulmuş toz ya da plasebo verildi.

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Sabah yenecek meyve belli oldu: Kalp hastalıklarının korkulu rüyası - Resim: 11

150 grama denk gelen ürünü kullanan grupta damar fonksiyonları ve atardamar sertliğinde kalıcı iyileşme görülürken HDL seviyeleri de yükseldi.

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Sabah yenecek meyve belli oldu: Kalp hastalıklarının korkulu rüyası - Resim: 12

Araştırmacılar, bu değişimin kalp-damar hastalığı riskini yüzde 12-15 azaltabileceğini hesapladı.

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Sabah yenecek meyve belli oldu: Kalp hastalıklarının korkulu rüyası - Resim: 13

75 gramlık grupta ise belirgin bir fark görülmedi.

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Sabah yenecek meyve belli oldu: Kalp hastalıklarının korkulu rüyası - Resim: 14

Araştırmanın ABD Yaban Mersini Konseyi tarafından desteklendiği ve katılımcıların taze meyve değil, toz tükettiği kaydedildi.

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Sabah yenecek meyve belli oldu: Kalp hastalıklarının korkulu rüyası - Resim: 15

Araştırmacılar etkinin büyük ölçüde antosiyaninlerden kaynaklanabileceğini düşünüyor.

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Sabah yenecek meyve belli oldu: Kalp hastalıklarının korkulu rüyası - Resim: 16

Diyetisyenler yaban mersininin yulaf veya yoğurda eklenmesini, tek başına tüketilmesini ya da yoğurtla birlikte dondurulmasını öneriyor.

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Sabah yenecek meyve belli oldu: Kalp hastalıklarının korkulu rüyası - Resim: 17

Diyetisyenler Patricia Bannan ve Maggie Moon'a göre meyvenin tüketilmesi için bilimsel olarak belirlenmiş bir saat bulunmuyor.

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Sabah yenecek meyve belli oldu: Kalp hastalıklarının korkulu rüyası - Resim: 18

Ceviz, badem, yoğurt veya peynir gibi yağ ve protein içeren besinlerle birlikte tüketilmesi öneriliyor.

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Sabah yenecek meyve belli oldu: Kalp hastalıklarının korkulu rüyası - Resim: 19

Moon, tüketimin ardından kandaki antosiyanin seviyesinin birkaç saat yükseldiğini, faydalı yan ürünlerin ise iki güne kadar dolaşımda kalabildiğini belirtiyor ve haftada en az birkaç kez tüketilmesini öneriyor.

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Sabah yenecek meyve belli oldu: Kalp hastalıklarının korkulu rüyası - Resim: 20

Taze yaban mersini mevsiminde, dondurulmuş ürünler ise yılın diğer dönemlerinde kullanılabiliyor.

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