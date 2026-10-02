Sabah yenecek meyve belli oldu: Kalp hastalıklarının korkulu rüyası

Kahvaltıda muz ve elma gibi meyveler tercih edilirken, Cleveland Clinic diyetisyeni Alexis Supan, besin içeriği nedeniyle yaban mersinine dikkat çekiyor.
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Diyetisyenler, lif ve antioksidan açısından zengin, şekeri düşük meyvelerden yaban mersininin kahvaltıda tüketilebileceğini belirtiyor. Altı aylık bir araştırmada ise günlük yaban mersini tüketiminin bazı kalp-damar göstergelerinde iyileşmeyle ilişkili olduğu görüldü.Kaynak: Haber Merkezi
Supan, meyvenin lif ve antioksidan bakımından zengin, şeker açısından ise düşük seçeneklerden biri olduğunu belirtiyor.
ABD Tarım Bakanlığı (USDA) verilerine göre 100 gram çiğ yaban mersini 57 kalori, 2,4 gram lif ve 10 gram şeker içeriyor.
Aynı miktarda muzda 89 kalori ve 12 gram şeker bulunuyor.
Yaban mersini ayrıca C vitamini, K vitamini ve manganez sağlıyor.
Meyvenin rengini veren antosiyaninlerin serbest radikallerle mücadeleye destek olduğu, lifin ise tokluk hissini uzatıp kolesterolün dengelenmesine katkıda bulunabildiği belirtiliyor.
ABD Yaban Mersini Konseyi'nin yaptırdığı ankete katılan diyetisyenlerin yüzde 86'sı da danışanlarına yaban mersinini sık sık veya her zaman önerdiğini söyledi.
Ancak anketin sektör kuruluşu tarafından yaptırıldığı belirtiliyor.
Doğu Anglia Üniversitesi ve Harvard araştırmacılarının The American Journal of Clinical Nutrition'da yayımlanan çalışmasına 50-75 yaş arasında, fazla kilolu ve metabolik sendromu bulunan 138 kişi katıldı.
Katılımcılara altı ay boyunca her gün 150 gram veya 75 gram yaban mersinine denk gelen dondurularak kurutulmuş toz ya da plasebo verildi.
150 grama denk gelen ürünü kullanan grupta damar fonksiyonları ve atardamar sertliğinde kalıcı iyileşme görülürken HDL seviyeleri de yükseldi.
Araştırmacılar, bu değişimin kalp-damar hastalığı riskini yüzde 12-15 azaltabileceğini hesapladı.
75 gramlık grupta ise belirgin bir fark görülmedi.
Araştırmanın ABD Yaban Mersini Konseyi tarafından desteklendiği ve katılımcıların taze meyve değil, toz tükettiği kaydedildi.
Araştırmacılar etkinin büyük ölçüde antosiyaninlerden kaynaklanabileceğini düşünüyor.
Diyetisyenler yaban mersininin yulaf veya yoğurda eklenmesini, tek başına tüketilmesini ya da yoğurtla birlikte dondurulmasını öneriyor.
Diyetisyenler Patricia Bannan ve Maggie Moon'a göre meyvenin tüketilmesi için bilimsel olarak belirlenmiş bir saat bulunmuyor.
Ceviz, badem, yoğurt veya peynir gibi yağ ve protein içeren besinlerle birlikte tüketilmesi öneriliyor.
Moon, tüketimin ardından kandaki antosiyanin seviyesinin birkaç saat yükseldiğini, faydalı yan ürünlerin ise iki güne kadar dolaşımda kalabildiğini belirtiyor ve haftada en az birkaç kez tüketilmesini öneriyor.
Taze yaban mersini mevsiminde, dondurulmuş ürünler ise yılın diğer dönemlerinde kullanılabiliyor.