Eleştirmenlerden tam not alan ve Emmy ödüllerine damga vuran Shōgun dizisinin ikinci sezonu için beklenen haber geldi. Yapımın yeni sezon çekimleri Kanada’nın Vancouver kentinde başladı.

FX imzalı tarihi drama dizisinin prodüksiyon sürecinin yaklaşık altı ay sürmesi öngörülüyor. İlk sezonda başrolleri paylaşan Hiroyuki Sanada ve Cosmo Jarvis’in yeni sezonda da yer alacağı ve sahnelerini çekmeye başladığı bildirildi.

James Clavell’in 1975 tarihli romanından uyarlanan ilk sezon, 10 bölümden oluşmuş ve uzun bir yapım sürecinin ardından Şubat 2024’te izleyiciyle buluşmuştu. Dizi, dönemin Japonya’sını detaylı prodüksiyon tasarımıyla yansıtması sayesinde Rotten Tomatoes’ta yüzde 99’luk puan elde etmiş, Emmy tarihinde tek sezonla en fazla ödül kazanan yapım unvanını almıştı. Ayrıca Altın Küre ve Peabody ödüllerine de layık görülmüştü.

İkinci sezonun hikâyesi ise ilk sezondaki olayların yaklaşık 10 yıl sonrasına uzanacak. Yeni bölümlerde Lord Toranaga’nın Shōgun unvanını elde etme mücadelesi anlatılmaya devam edecek. Senaryo ekibinde yine Rachel Kondo ve Justin Marks yer alıyor.

Çekimler için Port Moody’de kurulan setlerin yanı sıra, ilk sezonda Osaka Limanı ve Kalesi sahnelerinde kullanılan eski Flavelle kereste fabrikası alanının da yeniden kullanıldığı belirtiliyor.

Yeni sezonun yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.