Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Sabah kapı çaldı, hayatının şokunu yaşadı: 192 milyon liralık kripto parayı sahte polisler soydu

Sabah kapı çaldı, hayatının şokunu yaşadı: 192 milyon liralık kripto parayı sahte polisler soydu

Antalya'da sahte polis kıyafeti ve düzmece arama kararıyla girdikleri villadan 4 milyon dolar, yani ortalama 192 milyon liralık kripto varlık çaldığı iddia edilen sanıkların yargılanmasına devam edildi. Mağdur, ölümle tehdit edildiğini belirtirken mahkeme HTS kayıtlarını istedi.

Kaynak: İHA
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Sabah kapı çaldı, hayatının şokunu yaşadı: 192 milyon liralık kripto parayı sahte polisler soydu - Resim: 1

Antalya'da kendilerine kolluk kuvveti süsü vererek bir villaya baskın düzenleyen ve ev sahibinden tehdit ile darp yoluyla 4 milyon dolar, yani ortalama 192 milyon lira değerinde dijital varlık çaldığı öne sürülen şüphelilerin yargılanmasına devam edildi.

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Sabah kapı çaldı, hayatının şokunu yaşadı: 192 milyon liralık kripto parayı sahte polisler soydu - Resim: 2

Sanıkların ağır ceza istemiyle hakim karşısına çıktığı duruşmada müşteki ev sahibi yaşanan dehşet anlarını anlattı, mahkeme ise kritik HTS ve baz kaydı incelemesi kararı aldı.

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Sabah kapı çaldı, hayatının şokunu yaşadı: 192 milyon liralık kripto parayı sahte polisler soydu - Resim: 3

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 4'üncü oturumuna tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ile mağdurlar katıldı.

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Sabah kapı çaldı, hayatının şokunu yaşadı: 192 milyon liralık kripto parayı sahte polisler soydu - Resim: 4

Duruşmada tercüman vasıtasıyla ifade veren müşteki Cem T., sabaha karşı villaya giren şahısları ilk etapta emniyet mensubu zannettiğini dile getirdi.

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Sabah kapı çaldı, hayatının şokunu yaşadı: 192 milyon liralık kripto parayı sahte polisler soydu - Resim: 5

Siyah takım elbiseli bir kişinin kendisiyle İngilizce iletişim kurarak tehditler savurduğunu aktaran Cem T., ifadesinde şu cümlelere yer verdi:

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Sabah kapı çaldı, hayatının şokunu yaşadı: 192 milyon liralık kripto parayı sahte polisler soydu - Resim: 6

"Polis kapıya geldi. Uyuyordum, uyandım. Onlar beni mutfağa aldılar. Orada iki ya da üç kişi vardı.”

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Sabah kapı çaldı, hayatının şokunu yaşadı: 192 milyon liralık kripto parayı sahte polisler soydu - Resim: 7

“Bir erkek şahıs İngilizce konuşuyordu. Ben düşündüm ki o polis. İngilizce konuşan şahıs değil hepsinin genel olarak polis olduğunu düşündüm.”

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Sabah kapı çaldı, hayatının şokunu yaşadı: 192 milyon liralık kripto parayı sahte polisler soydu - Resim: 8

“Giyimi siyah takım elbiseydi. Polis üniforması değildi. Benim çok büyük bir sorun içinde olduğumu söyledi. Eğer ben iş birliği yapmazsam 'gerçekten kötü şeyler olabilir' dedi.”

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Sabah kapı çaldı, hayatının şokunu yaşadı: 192 milyon liralık kripto parayı sahte polisler soydu - Resim: 9

“O artık polis gibi hiç konuşmuyordu. Daha çok gangster gibi tehdit eden bir kişi gibi konuşuyordu. ‘Biz seni hava limanına götüreceğiz. Belki hayatta kalırsın' diyordu."

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Sabah kapı çaldı, hayatının şokunu yaşadı: 192 milyon liralık kripto parayı sahte polisler soydu - Resim: 10

Cem T.’nin ifadesine göre sanıklar, kendisinden 200 milyon dolar istedi. Tehdit altındaki Cem T., hesaplar üzerinden zanlılara 4 milyon dolarlık kripto para transfer etti.

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Sabah kapı çaldı, hayatının şokunu yaşadı: 192 milyon liralık kripto parayı sahte polisler soydu - Resim: 11

Müşteklilerden Sinem T. ise baskın esnasında şüphelilerin elinde sahte bir arama kararı bulunduğunu, polis kıyafetli kişilerin kendilerini odada alıkoyduğunu ve ikametten ayrılırken şikayetçi olmamaları yönünde gözdağı verdiklerini beyan etti.

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Sabah kapı çaldı, hayatının şokunu yaşadı: 192 milyon liralık kripto parayı sahte polisler soydu - Resim: 12

Duruşmada söz alan sanıklardan M.E.A.M. ve A.M., eylemlerinin yağma amacını taşımadığını, taraflar arasında önceden gelen bir alacak-verecek konusunu çözmek için adrese gittiklerini öne sürerek suçlamaları reddetti.

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Sabah kapı çaldı, hayatının şokunu yaşadı: 192 milyon liralık kripto parayı sahte polisler soydu - Resim: 13

Sanık İ.D, yaptığından çok pişman olduğunu, tehdit veya cebir kullanmadığını savunarak beraat ve tahliye talebinde bulundu.

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Sabah kapı çaldı, hayatının şokunu yaşadı: 192 milyon liralık kripto parayı sahte polisler soydu - Resim: 14

Mahkeme heyeti, tarafların savunmalarının ardından Ö.K, A.M, K.A. ve İ.D'nin olaydan bir gün önceye ait telefon görüşme ve baz istasyonu kayıtlarının getirtilmesine hükmetti.

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Sabah kapı çaldı, hayatının şokunu yaşadı: 192 milyon liralık kripto parayı sahte polisler soydu - Resim: 15

Mahkeme; İ.M, İ.D, A.M, S.A, A.D, A.R.A, İ.E, M.E.A.M. ve Ö.K'nin tutukluluk hallerinin ve A.B, E.A, E.K. ve K.A.M. hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi.

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