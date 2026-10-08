Yeniçağ Gazetesi
08 Ekim 2026 Perşembe
İstanbul 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Sağlık Sabah ilk uyandığınızda ağrı hissediyorsanız dikkat: Nedeni sandığınız şey olmayabilir

Sabah ilk uyandığınızda ağrı hissediyorsanız dikkat: Nedeni sandığınız şey olmayabilir

Sabah yataktan kalkarken hissedilen ağrı, çoğu kişinin önemsemediği bir durum olabilir. Uzmanlar, bu şikâyetin altında sandığınızdan farklı nedenlerin bulunabileceğine dikkat çekiyor ve uyarıyor...

Kaynak: İHA
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Sabah ilk uyandığınızda ağrı hissediyorsanız dikkat: Nedeni sandığınız şey olmayabilir - Resim: 1

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Hasan Aytekin Aydın, özellikle sabah yataktan kalkıldığında ilk adımlarda hissedilen topuk ağrısının dikkate alınması gerektiğini belirtti.

1 6
Sabah ilk uyandığınızda ağrı hissediyorsanız dikkat: Nedeni sandığınız şey olmayabilir - Resim: 2

Topuk bölgesindeki her ağrının topuk dikeni olmadığını ifade eden Aydın, ayak tabanındaki plantar fasya dokusunun zorlanmasının da önemli bir neden olduğunu söyledi.

2 6
Sabah ilk uyandığınızda ağrı hissediyorsanız dikkat: Nedeni sandığınız şey olmayabilir - Resim: 3

Aydın, "Sabah ilk adımlarda veya uzun süre oturduktan sonra ayağa kalkıldığında topuk altında belirgin ağrı görülebilir. Hareket ettikçe ağrı azalabilir" dedi.

3 6
Sabah ilk uyandığınızda ağrı hissediyorsanız dikkat: Nedeni sandığınız şey olmayabilir - Resim: 4

Uzun süre ayakta kalma, uygun olmayan ayakkabı kullanımı ve ayağa fazla yük binmesinin şikâyetleri artırabileceğini belirten Aydın, ağrı yaşayanların bu durumları gözden geçirmesi gerektiğini kaydetti.

4 6
Sabah ilk uyandığınızda ağrı hissediyorsanız dikkat: Nedeni sandığınız şey olmayabilir - Resim: 5

"Her ağrı topuk dikeni değildir"

Tedavinin hastanın durumuna göre belirlendiğini ifade eden Aydın, uygun ayakkabı, aktivite düzenlemesi, germe egzersizleri, tabanlık ve fizik tedavi gibi yöntemlerden yararlanılabildiğini söyledi.

5 6
Sabah ilk uyandığınızda ağrı hissediyorsanız dikkat: Nedeni sandığınız şey olmayabilir - Resim: 6

Ağrının uzun sürmesi, şiddetlenmesi veya yürümeyi engellemesi halinde ortopedi uzmanına başvurulması gerektiğini belirten Aydın, "Topuk ağrısını yalnızca ‘topuk dikenim var’ şeklinde değerlendirmek doğru değildir. Ağrının nedeninin belirlenmesi, doğru tedavinin planlanması açısından önemlidir" ifadelerini kullandı.

6 6
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro