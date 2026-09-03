Yalnız yaşayanların sayısındaki artış, alışılmışın dışında bir hizmet modelini de beraberinde getirdi. Tayland'da hızla yaygınlaşan sistemde insanlar, belirli bir süre boyunca kendilerine eşlik edecek kişiler için saatlik ücret ödüyor.
Saatlik 1500 TL kazanıyorlar: Mesleği duyunca çok şaşıracaksınız
Saatlik kazancı yaklaşık 1.500 TL'ye ulaşan sıra dışı bir iş modeli dikkat çekiyor. Yalnız yaşayan kişi sayısındaki artışla birlikte hızla yaygınlaşan bu hizmet, günlük yaşamın birçok alanında yoğun ilgi görüyor.Kaynak: Haber Merkezi
Seyahatten alışverişe, spor aktivitelerinden kafe buluşmalarına kadar birçok alanda sunulan hizmet, yüksek kazancıyla da dikkat çekiyor.
ROMANTİK DEĞİL, SOSYAL ARKADAŞLIK
"Friend-for-hire" olarak adlandırılan sistem, romantik ya da cinsel ilişkiyi değil, tamamen sosyal arkadaşlık anlayışını temel alıyor. Hizmeti alan kişiler; alışverişe çıkmak, kafeye gitmek, spor yapmak, spa ziyaretinde bulunmak veya birlikte vakit geçirmek için kendilerine eşlik edecek birini kiralayabiliyor.
Özellikle tek başına vakit geçirmek istemeyen ya da sosyal aktivitelerini paylaşacak bir arkadaş arayan kişiler bu hizmete yoğun ilgi gösteriyor.
TATİLDE FOTOĞRAFINI BİLE ÇEKİYORLAR
Sistemin en dikkat çeken kullanım alanlarından biri ise seyahatler oldu. Tek başına tatile çıkan kişiler, gezileri boyunca kendilerine eşlik edecek birini kiralayabiliyor.
Böylece hem yalnız seyahat etmek zorunda kalmıyor hem de gittikleri yerlerde fotoğraflarını çekecek bir arkadaş bulmuş oluyor.
SAATLİK KAZANÇ YAKLAŞIK 1.500 TL
Sözcü gazetesinde yer alan bilgilere göre hizmetin ücreti yapılacak etkinliğe ve hizmeti sunan kişiye göre değişiyor. Bazı hizmet sağlayıcıları bir saatlik eşlik için yaklaşık 1.000 Tayland bahtı talep ediyor. Güncel kurla bu rakam yaklaşık 1.500 TL'ye denk geliyor.
Hizmet veren kişiler koşu, aerobik, alışveriş, spor salonu, spa, kafe gezisi ve kapalı kaya tırmanışı gibi birçok farklı aktivitede müşterilerine eşlik edebiliyor.
TEK KİŞİLİK HANELER ARTTI
Bu sıra dışı iş modelinin yaygınlaşmasının en önemli nedenlerinden biri ise Tayland'da değişen yaşam alışkanlıkları. Verilere göre 2025 yılında ülkedeki hanelerin yüzde 29,5'i tek kişilik hanelerden oluştu. Dünya genelinde bu oran yüzde 21,9 seviyesinde bulunuyor.
Uzmanlar, nüfusun yaşlanması, evlilik oranlarının düşmesi ve yalnız yaşamın giderek yaygınlaşmasının, bu tür sosyal hizmetlere olan talebi artırdığını belirtiyor. Saatlik ücret karşılığında sunulan arkadaşlık hizmeti de bu değişimin ortaya çıkardığı en dikkat çekici iş modellerinden biri olarak öne çıkıyor.