Saatlik 1500 TL kazanıyorlar: Mesleği duyunca çok şaşıracaksınız

TEK KİŞİLİK HANELER ARTTI

Bu sıra dışı iş modelinin yaygınlaşmasının en önemli nedenlerinden biri ise Tayland'da değişen yaşam alışkanlıkları. Verilere göre 2025 yılında ülkedeki hanelerin yüzde 29,5'i tek kişilik hanelerden oluştu. Dünya genelinde bu oran yüzde 21,9 seviyesinde bulunuyor.

Uzmanlar, nüfusun yaşlanması, evlilik oranlarının düşmesi ve yalnız yaşamın giderek yaygınlaşmasının, bu tür sosyal hizmetlere olan talebi artırdığını belirtiyor. Saatlik ücret karşılığında sunulan arkadaşlık hizmeti de bu değişimin ortaya çıkardığı en dikkat çekici iş modellerinden biri olarak öne çıkıyor.