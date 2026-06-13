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Anasayfa Gündem Saatlerce elektrik olmayacak: İstanbul'da yaşayanlar dikkat

Saatlerce elektrik olmayacak: İstanbul'da yaşayanlar dikkat

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul genelinde planlı elektrik kesintilerinin yaşanacağını duyurdu. 14 Haziran Pazar günü bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bazı ilçelerde enerji kesintisi uygulanacak.

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
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İstanbul’da kesinti yapılacak ilçe ve mahalleler netleşirken, vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceği ve kesintilerin ne kadar süreceği konusunda bilgi arayışına girdi.

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BEDAŞ’ın yayımladığı açıklamalara göre, planlı bakım ve arıza giderme çalışmaları nedeniyle belirlenen bölgelerde geçici elektrik kesintileri gerçekleştirilecek.

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İstanbul’da yaşayanlar, elektriklerin ne zaman geleceğini araştırıyor.

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Arnavutköy
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Sarıyer
Esenyurt

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Kağıthane
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Eyüpsultan
Büyükçekmece

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Şişli
Gaziosmanpaşa

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Beşiktaş
Bağcılar

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Zeytinburnu
Silivri

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Fatih
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Güngören
Avcılar

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Küçükçekmece
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