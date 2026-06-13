İstanbul’da kesinti yapılacak ilçe ve mahalleler netleşirken, vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceği ve kesintilerin ne kadar süreceği konusunda bilgi arayışına girdi.
Saatlerce elektrik olmayacak: İstanbul'da yaşayanlar dikkat
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul genelinde planlı elektrik kesintilerinin yaşanacağını duyurdu. 14 Haziran Pazar günü bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bazı ilçelerde enerji kesintisi uygulanacak.Gül Devrim Koyun
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BEDAŞ’ın yayımladığı açıklamalara göre, planlı bakım ve arıza giderme çalışmaları nedeniyle belirlenen bölgelerde geçici elektrik kesintileri gerçekleştirilecek.
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İstanbul’da yaşayanlar, elektriklerin ne zaman geleceğini araştırıyor.
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Arnavutköy
Beyoğlu
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Sarıyer
Esenyurt
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Kağıthane
Bahçelievler
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Eyüpsultan
Büyükçekmece
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Şişli
Gaziosmanpaşa
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Beşiktaş
Bağcılar
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Zeytinburnu
Silivri
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Fatih
Beylikdüzü
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Güngören
Avcılar
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Küçükçekmece
Bayrampaşa
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