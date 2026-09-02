Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitriy Şugayev, Vesti kanalına konuştu.
Rus yetkili açıkladı: İran envanterindeki S-300'lerin durumu belli oldu
İran’ın elindeki Rus yapımı S-300 hava savunma sistemlerinin yüksek verimlilikle çalıştığı açıklandı. Rus yetkili Dmitriy Şugayev, Tahran ile havacılık ve hafif silah alanlarındaki askeri temasların devam ettiğini bildirdi.Kaynak: AA
Şugayev, Rusya ile İran arasındaki askeri ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.
İki ülke arasındaki en temel iş birliği alanının hava savunma sistemleri olduğunu belirtti. Bu konu, tarafların gündeminde uzun süredir yer alıyor.
İran ordusu, envanterindeki S-300 sistemlerini aktif olarak kullanıyor. Şugayev, bu sistemlerin sahada oldukça etkili bir performans gösterdiğini kaydetti.
Moskova ile Tahran arasındaki askeri temaslar S-300 ile sınırlı değil.
İki taraf, farklı silah kategorileri üzerinde de görüşmeler yürütüyor. Havacılık ekipmanları bu görüşmelerin önemli bir parçasını oluşturuyor.
Hafif silah tedariki de ele alınan diğer başlıklar arasında.
Rusya, ihracata sunduğu askeri ürünlere büyük önem veriyor.
Bu sistemler, stratejik ortaklarla yapılan görüşmelerde öncelikli olarak değerlendiriliyor.