Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Rus yetkili açıkladı: İran envanterindeki S-300'lerin durumu belli oldu

Rus yetkili açıkladı: İran envanterindeki S-300'lerin durumu belli oldu

İran’ın elindeki Rus yapımı S-300 hava savunma sistemlerinin yüksek verimlilikle çalıştığı açıklandı. Rus yetkili Dmitriy Şugayev, Tahran ile havacılık ve hafif silah alanlarındaki askeri temasların devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA
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Rus yetkili açıkladı: İran envanterindeki S-300'lerin durumu belli oldu - Resim: 1

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitriy Şugayev, Vesti kanalına konuştu.

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Rus yetkili açıkladı: İran envanterindeki S-300'lerin durumu belli oldu - Resim: 2

Şugayev, Rusya ile İran arasındaki askeri ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.

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Rus yetkili açıkladı: İran envanterindeki S-300'lerin durumu belli oldu - Resim: 3

İki ülke arasındaki en temel iş birliği alanının hava savunma sistemleri olduğunu belirtti. Bu konu, tarafların gündeminde uzun süredir yer alıyor.

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Rus yetkili açıkladı: İran envanterindeki S-300'lerin durumu belli oldu - Resim: 4

İran ordusu, envanterindeki S-300 sistemlerini aktif olarak kullanıyor. Şugayev, bu sistemlerin sahada oldukça etkili bir performans gösterdiğini kaydetti.

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Rus yetkili açıkladı: İran envanterindeki S-300'lerin durumu belli oldu - Resim: 5

Moskova ile Tahran arasındaki askeri temaslar S-300 ile sınırlı değil.

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Rus yetkili açıkladı: İran envanterindeki S-300'lerin durumu belli oldu - Resim: 6

İki taraf, farklı silah kategorileri üzerinde de görüşmeler yürütüyor. Havacılık ekipmanları bu görüşmelerin önemli bir parçasını oluşturuyor.

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Rus yetkili açıkladı: İran envanterindeki S-300'lerin durumu belli oldu - Resim: 7

Hafif silah tedariki de ele alınan diğer başlıklar arasında.

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Rus yetkili açıkladı: İran envanterindeki S-300'lerin durumu belli oldu - Resim: 8

Rusya, ihracata sunduğu askeri ürünlere büyük önem veriyor.

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Rus yetkili açıkladı: İran envanterindeki S-300'lerin durumu belli oldu - Resim: 9

Bu sistemler, stratejik ortaklarla yapılan görüşmelerde öncelikli olarak değerlendiriliyor.

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