İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 12 Mayıs'ta gerçekleştirdiği yasadışı bahis soruşturma dosyasındaki detaylar ortaya çıktı. Soruşturmada, yaklaşık 10 şüphelinin ifadesinde "patron" ve "sitenin sahibi" olarak teşhis ettiği Faruk Eren Yücal'ın, Telegram platformunda "@michaelcrol" kullanıcı adını kullandığı belirlendi. Bu isim, 2002'de İngiltere'de 9.7 milyon sterlin kazanan ancak aşırı harcama ve lüks yaşamla tüm servetini bitirip çöpçülüğe geri dönen Michael Carroll'a bir atıftı. Yücal, "milyoner çöpçü"nün adını kullanarak 5 milyar TL'lik bir parayı bankacılık sarmalında döndürürken, bir ihbar mailiyle Carroll'un hikayesindeki gibi sıfırı tüketti.
Rumuzunun kaderini yaşadı: Bir maille 'imparatorluğu' çöktü
Yasadışı bahis 'imparatoru' 21 yaşındaki Faruk Eren Yücal'ın imparatorluğu İstanbul merkezli 35 ilde gerçekleştirilen operasyonla yerle bir oldu. 5 milyar liralık dev ağı yöneten ismin kendisine seçtiği rumuz ise dikkat çekti.
Sabah'ta yer alan habere göre, 3 Mart 2026'da siber polisin mail kutusuna düşen mailde şu ifadeler yer aldı:
"Yasadışı bahis kumar işinin olmazsa olmazı Telegram... Telegram grupları çözülürse bu iş biter memur bey"
İhbarcı vatandaşın bu sonu gösteren uyarısı üzerine Siber polisi, Telegram Messenger Inc. ile temasa geçerek dijital maskelerin arkasındaki isimleri tek tek tespit etti. 143 şüpheliye yönelik 35 ilde başlatılan dev bir şafak baskını oldu.
MASAK RAPORUNDA 5 MİLYARLIK KARA DELİK
Sistemde dönen paranın boyutu, ihbarcının ne kadar haklı olduğunu kanıtladı. MASAK verileri ve finansal analizler, şüphelilerin hesaplarında dönen toplam işlem hacminin yaklaşık 5 Milyar Lira olduğunu ortaya koydu. Aksoy Cimşit'in hesabında 559 milyon TL, İzzettin Tanış'ın hesabında 533 milyon TL, Gürcan Çarkçı'nın hesabında ise 448 milyon TL'lik devasa trafikler saptandı.
ÖLÜM TEHDİDİ
"@michaelcrol" rumuzlu Faruk Eren Yücal'ın, sadece sistemi yönetmekle kalmayıp çalışanları üzerinde bir korku imparatorluğu kurduğu da belgelere yansıdı. Şüpheli Melike A. ifadesinde, patron olarak bildiği Yücal'ın, işi bırakmak istediğinde kendisini Telegram üzerinden doğrudan ölümle tehdit ettiğini itiraf etti.
118 GÖZALTI
12 Mayıs sabahı 35 ilde 228 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonla, aralarında suç tarihinde çocuk olan zanlıların da bulunduğu 118 kişi gözaltına alındı. "@michaelcrol" rumuzlu liderin 5 milyar TL'lik dijital kalesi çökerken, siber polisi "bu işi bitiren" o e-postanın peşinden giderek karanlık labirenti tamamen aydınlattı.
SUÇUN ÜÇ SAC AYAĞI: TELEGRAM, CEPÇİ VE ÜST HESAP
Soruşturma, örgütün profesyonel işleyişini üç temel kavram üzerine kurduğunu ortaya çıkardı. Örgüt, iletişimin %90'ını Telegram'da kurduğu "Mutabakat", "Yatırım", "Çekim Red" ve "İşlem Kontrol" gibi uzmanlık grupları üzerinden sağladı. Dışarıdan anlaşılmamak için "SET" (banka hesabı), "YT" (yatırım) ve "KT" (kontrol) gibi özel kısaltmalar kullanıldı. Organizasyonun en alt tabakasını oluşturan "cepçiler", kıraathanelerde veya üniversite çevrelerinde paraya ihtiyacı olan öğrenci ve asgari ücretli vatandaşları bularak banka hesaplarını kiraladı. Toplanan yasadışı paralar, iz kaybettirmek amacıyla sürekli "üst hesap" denilen daha yetkili aracı hesaplara aktarıldı. Bu yöntemle örgüt liderleri ile paravan hesaplar arasındaki bağ tamamen koparıldı.
"SOKAKTAKİ GİZLİ ORDU"
Sahanın her köşesine yayılan saha elemanları (QR'cılar), ATM'lerde işlem yaparken yakalanmamak için eldiven kullandığı ve polisin takibinden kaçmaya çalıştığı belirlendi. Yakalandıklarında ise polisi bile şaşırtan savunmalar yaptılar:
Fahri Can A. ifadesinde "Bana bu işin engelli vatandaşların paralarının toplanması olduğu söylendi, legal zannettim" dedi. Emrah T. "İş ilanında kargo firması diye gördüm, panelin adı bile Trend Kargo'ydu" dedi. Mehmed A ise "Benim tek amacım grupta kalıp e-ticareti öğrenmekti" diye savunma yaptı.