Rumuzunun kaderini yaşadı: Bir maille 'imparatorluğu' çöktü

118 GÖZALTI

12 Mayıs sabahı 35 ilde 228 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonla, aralarında suç tarihinde çocuk olan zanlıların da bulunduğu 118 kişi gözaltına alındı. "@michaelcrol" rumuzlu liderin 5 milyar TL'lik dijital kalesi çökerken, siber polisi "bu işi bitiren" o e-postanın peşinden giderek karanlık labirenti tamamen aydınlattı.

SUÇUN ÜÇ SAC AYAĞI: TELEGRAM, CEPÇİ VE ÜST HESAP

Soruşturma, örgütün profesyonel işleyişini üç temel kavram üzerine kurduğunu ortaya çıkardı. Örgüt, iletişimin %90'ını Telegram'da kurduğu "Mutabakat", "Yatırım", "Çekim Red" ve "İşlem Kontrol" gibi uzmanlık grupları üzerinden sağladı. Dışarıdan anlaşılmamak için "SET" (banka hesabı), "YT" (yatırım) ve "KT" (kontrol) gibi özel kısaltmalar kullanıldı. Organizasyonun en alt tabakasını oluşturan "cepçiler", kıraathanelerde veya üniversite çevrelerinde paraya ihtiyacı olan öğrenci ve asgari ücretli vatandaşları bularak banka hesaplarını kiraladı. Toplanan yasadışı paralar, iz kaybettirmek amacıyla sürekli "üst hesap" denilen daha yetkili aracı hesaplara aktarıldı. Bu yöntemle örgüt liderleri ile paravan hesaplar arasındaki bağ tamamen koparıldı.