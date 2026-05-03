Ronaldo Fenerbahçe'yi büyük bir yükten kurtaracak: Taraftarı mutlu eden gelişme

Fenerbahçe’de yönetim değişimi ihtimali ve teknik direktör belirsizliği, yeni sezon planlamasını doğrudan etkiliyor.
Sarı-lacivertli ekipte gözler seçim sonrası oluşacak yapıya çevrilirken, bazı oyuncular için transfer iddiaları da artmaya başladı.
SUUDİ EKİPLERİ DEVREDE
Son dönemde Avrupa’dan birçok yıldızı kadrosuna katan Suudi Arabistan kulüpleri, bu kez rotasını Fenerbahçe’ye çevirdi. Gelen bilgilere göre birden fazla kulüp, sarı-lacivertli kadrodan önemli bir isim için temaslarını sıklaştırdı.
MALİ ŞARTLAR HAZIR
Suudi ekiplerin, transfer etmek istedikleri oyuncu için yüksek bonservis bedelini peşin ödemeye hazır olduğu ifade ediliyor. Bu durum, transferin gerçekleşme ihtimalini ciddi şekilde artıran bir faktör olarak öne çıkıyor.
TRANSFER SÜRECİ SEÇİM SONRASINA KALDI
Fenerbahçe’de başkanlık seçimi sonrası göreve gelecek yeni yönetimin, kadro yapılanmasıyla ilgili önemli kararlar alması bekleniyor. Transfer görüşmelerinin de bu süreçten sonra hız kazanacağı belirtiliyor.
EDERSON KARARI BELLİ
Ancak bazı oyuncuların durumu istisna özelliği taşıyor. Bunların başında ise Ederson geliyor. Brezilyalı kalecinin yönetim ve teknik direktör fark etmeksizin gelecek sezon Fenerbahçe'de kalması beklenmiyor.
AL NASSR EDERSON'U İSTİYOR
Cristiano Ronaldo’nun da hissedarı olduğu Al Nassr’ın, 32 yaşındaki file bekçisini kadrosuna katmak istediği ve sözleşmesindeki 22 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu iddia edildi.
Ederson'un yüksek maaşı nedeniyle gidebileceği takım sayısının oldukça az olması, Al Nassr cephesinden gelen olumlu haberler üzerine Fenerbahçe'de sevinç yarattı.
MAAŞ BÜTÇESİ RAHATLAYACAK
Taraftarla bağı tamamen kopan Ederson'un Fenerbahçe'den ayrılığı maaş bütçesinde de yeni gelecek yönetime transfer döneminde ciddi bir hareket alanı açacak.
Şimdi gözler, Suudi Arabistan'dan Fenerbahçe'ye yapılması beklenen resmi teklife çevrildi.