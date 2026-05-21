21 Mayıs 2026 Perşembe
Romanya'da devrim niteliğinde adım: Güneşli saatlerde elektrik bedava oluyor

Yenilenebilir enerji üretimindeki artışla birlikte Avrupa'da "negatif fiyat" dönemi başlarken, Romanyalı elektrik tedarikçisi PPC Energie, tüketicileri bilinçli tüketime teşvik etmek amacıyla "Sıfır Maliyetli Aktif Elektrik" pilot programını hayata geçirdi.

Avrupa ülkesi, halkı bilinçli enerji tüketime teşvik etmek amacıyla önemli bir proje başlatacak. Ülkede güneşli saatlerde elektriğin ücretsiz olduğu duyuruldu.

Enerji Günlüğü'ne göre, yenilenebilir enerjilerin üretiminde yaşanan hızlı artış ile birlikte elektrikte negatif fiyat dönemi dikkat çekiyor.

Yunanistan merkezli Public Power Corporation’un iştiraki olan Romanyalı elektrik tedarikçisi PPC Energie, Romanya’da "Energie Electrică Activă Zero" adlı ilk "sıfır maliyetli aktif elektrik" pilot programını başlattı.

Bu ay duyurulan programa 7-20 Mayıs 2026 arası başvuru yapılabileceği duyurulmuştu fakat ilk 5.000 uygun müşteri kabul edildi. Sadece akıllı sayaç sahibi ve bu sayaç SMI sistemine dahil olan müşteriler programa dahil olabildi. PPC Energie’nin mevcut elektrik sözleşmesi olan yaklaşık 3 milyon müşterisi bulunuyor.

Haziran - Eylül 2026 döneminde uygulanacak programda her ay yaklaşık 70 saat boyunca aktif elektrik enerjisi ücretsiz olacak. Bu saatler, güneş enerjisi üretiminin zirve yaptığı gündüz saatleri olacak ve en az 12 saat önceden e-posta ve myPPC uygulaması üzerinden duyurulacak.

Bu uygulamayla, güneş enerjisi üretiminin zirveye ulaştığı zaman dilimlerinde kullanımı artırmak, elektrik şebekesindeki yükü hafifletmek ve akıllı sayaçlar gibi dijital altyapıların kullanımını yaygınlaştırmak hedefleniyor.

Tasarruf, faturada ticari bonus olarak otomatik yansıtılacak. Sadece aktif enerji kısmı ücretsiz olacak. Vergiler, dağıtım bedelleri ve diğer harçlar ise ödenmeye devam edecek. Sözleşme koşulları da değişmeyerek sabit kalacak

Söz konusu program Eylül 2026'dan sonra incelemeye alınacak ve uygulamanın kalıcı olup olmayacağına yönelik son karar bu değerlendirmenin ardından netlik kazanacak.

