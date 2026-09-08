Savunma sanayinin dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olan ROKETSAN, Avrupa’nın en prestijli savunma sanayi etkinlikleri arasında yer alan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (MSPO) kapsamında, ileri teknoloji savunma çözümlerini uluslararası sektör temsilcileriyle buluşturuyor.
ROKETSAN, NATO ve Avrupa savunma iş birliklerini güçlendirecek
ROKETSAN, Polonya’da düzenlenen MSPO 2026’da ileri teknoloji savunma çözümlerini sergileyerek Avrupa güvenlik mimarisine ve NATO’nun kolektif savunma kapasitesine katkısını artırmayı, mevcut ortaklıklarını güçlendirmeyi ve yeni stratejik iş birlikleri geliştirmeyi hedefliyor.Kaynak: Diğer
Orta ve Doğu Avrupa’nın en büyük savunma buluşması olan 34’üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (MSPO) Polonya’da kapılarını ziyaretçilere açtı. MSPO, 8-11 Eylül tarihleri arasında Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok noktasından karar vericileri ve sektör profesyonellerini bir araya getiriyor.
Tolga Özbek'in haberine göre, Türkiye’nin savunma sanayisindeki bayrak taşıyıcı şirketlerinden biri olan ROKETSAN da MSPO fuarına, sahada başarısını kanıtlamış geniş ürün yelpazesiyle katılıyor. Son dönemde Avrupa savunma ekosistemindeki varlığını güçlendiren ROKETSAN, fuarda mevcut iş ortaklarıyla ilişkilerini pekiştirmenin yanı sıra yeni stratejik iş birliklerine de zemin hazırlamaya hazırlanıyor.
ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, MSPO’ya katılımlarına ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye ile Polonya arasındaki güçlü dostluk ve NATO müttefikliği temelinde gelişen savunma sanayi iş birliklerinin önemine vurgu yaptı. Polonya’nın son dönemde savunma kapasitesini güçlendirmeye yönelik önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini ve Avrupa güvenlik mimarisinde kritik bir rol üstlendiğini söyleyen İkinci, şunları dile getirdi:
"Polonya’nın savunma alanındaki modernizasyon vizyonunu yakından takip ediyor ve bu dönüşüm sürecinde iş birliği fırsatlarına büyük önem veriyoruz. ROKETSAN olarak sahip olduğumuz ileri teknoloji kabiliyetleri yalnızca Türkiye’nin değil, Avrupa ülkelerinin ve NATO’nun kolektif caydırıcılık ve savunma kapasitesine de önemli katkılar sunabilecek seviyededir.
Avrupa güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiği bu dönemde, yeni nesil savunma teknolojilerine duyulan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Biz de NATO standartlarına tam uyumlu çözümler geliştiriyor ve müttefik ülkelerle stratejik iş birliklerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda MSPO’yu, mevcut ortaklıklarımızı derinleştirmek ve yeni iş birliği fırsatları geliştirmek açısından son derece değerli bir platform olarak görüyoruz."
ROKETSAN, MSPO 2026’da SİHA mühimmatları grubundan MAM-L IIR, MAM-T IIR ve Havadan Karaya Balistik Süpersonik Füze İHA-230’u; hassas güdümlü mühimmat çözümlerinden TEBER Güdüm Kiti’ni; anti-tank ürünlerinden CİRİT Lazer Güdümlü Füze, KARAOK Kısa Menzilli Tanksavar Silahı, L-OMTAS ve UMTAS-GM’yi katılımcılarla buluşturuyor.
Ayrıca SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi, Lazer Güdümlü Topçu Mühimmatı LG-155, TR-122 Füzesi, TRLG-230 Füzesi ve BORA (KHAN) Füzesi’nin yanı sıra Çok Namlulu Roketatar Sistemi (ÇNRA), KMC-U Taktik Füze Silah sistemi, PUSU Kule Üstü Silah Sistemi ve BURÇ Mobil Hava Savunma Sistemi de ROKETSAN’ın MSPO 2026’da tanıttığı ürünler arasında bulunuyor.