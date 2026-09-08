ROKETSAN, NATO ve Avrupa savunma iş birliklerini güçlendirecek

Avrupa güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiği bu dönemde, yeni nesil savunma teknolojilerine duyulan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Biz de NATO standartlarına tam uyumlu çözümler geliştiriyor ve müttefik ülkelerle stratejik iş birliklerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda MSPO’yu, mevcut ortaklıklarımızı derinleştirmek ve yeni iş birliği fırsatları geliştirmek açısından son derece değerli bir platform olarak görüyoruz."