Yeniçağ Gazetesi
08 Ekim 2026 Perşembe
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Anasayfa Teknoloji Robotlar iş gücünü sarmaya hazırlanıyor. Yüzde 432 arttı

Robotlar iş gücünü sarmaya hazırlanıyor. Yüzde 432 arttı

İnsansı robot pazarı 2026’nın ilk yarısında hızla büyüdü. Küresel sevkiyat 25 bine yaklaşırken Çinli üreticiler teslimatların yüzde 95’inden fazlasını gerçekleştirdi. Dünya genelindeki robot alımlarının yüzde 78’i de Çin’de yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Robotlar iş gücünü sarmaya hazırlanıyor. Yüzde 432 arttı - Resim: 1

İnsansı robot sektöründe yılın ilk yarısında dikkat çekici bir büyüme kaydedildi.

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Robotlar iş gücünü sarmaya hazırlanıyor. Yüzde 432 arttı - Resim: 2

IDC’nin araştırmasına göre küresel sevkiyat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 432,1 yükselerek yaklaşık 25 bin robot seviyesine çıktı.

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Robotlar iş gücünü sarmaya hazırlanıyor. Yüzde 432 arttı - Resim: 3

Sektörün geliri ise yüzde 322,7 artışla 740 milyon doları geçti.

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Robotlar iş gücünü sarmaya hazırlanıyor. Yüzde 432 arttı - Resim: 4

Üretimdeki ölçek büyümesi robot fiyatlarını da aşağı çekti. Bir insansı robotun ortalama maliyeti 37 bin dolardan 29 bin 600 dolara indi.

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Robotlar iş gücünü sarmaya hazırlanıyor. Yüzde 432 arttı - Resim: 5

Pazarın hem üretim hem de talep tarafında Çin açık ara öne çıktı. İlk altı aydaki küresel sevkiyatın yüzde 95’inden fazlası Çinli şirketler tarafından gerçekleştirildi.

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Robotlar iş gücünü sarmaya hazırlanıyor. Yüzde 432 arttı - Resim: 6

Aynı dönemde dünyadaki toplam satın alımların yüzde 78’i Çinli müşterilere ait oldu. Bu rakam 19 binden fazla robota karşılık geldi.

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Robotlar iş gücünü sarmaya hazırlanıyor. Yüzde 432 arttı - Resim: 7

Çin’deki talebi destekleyen unsurlar arasında hükûmetin fiziksel yapay zekâ sistemlerinin eğitimi için oluşturduğu “robot okulları” da yer aldı.

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Robotlar iş gücünü sarmaya hazırlanıyor. Yüzde 432 arttı - Resim: 8

IDC’nin sıralamasında Agibot yaklaşık 8 bin 600 robotla ilk sırada bulunurken, Unitree 5 bin adetle ikinci oldu. Diğer şirketlerin yaklaşık sevkiyatları ise şöyle gerçekleşti:

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Robotlar iş gücünü sarmaya hazırlanıyor. Yüzde 432 arttı - Resim: 9

Booster Robotics: 1.000

UBTech: 900

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Robotlar iş gücünü sarmaya hazırlanıyor. Yüzde 432 arttı - Resim: 10

Leju Robot: 460

Galbot: 400

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Robotlar iş gücünü sarmaya hazırlanıyor. Yüzde 432 arttı - Resim: 11

Astribot: 340

Fourier Intelligence: 320

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Robotlar iş gücünü sarmaya hazırlanıyor. Yüzde 432 arttı - Resim: 12

Galaxea AI: 260

Figure AI: Onlarca

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Robotlar iş gücünü sarmaya hazırlanıyor. Yüzde 432 arttı - Resim: 13

İlk 10 üreticiden dokuzunun Çin merkezli olması, ülkenin sektördeki ağırlığını ortaya koydu.

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Robotlar iş gücünü sarmaya hazırlanıyor. Yüzde 432 arttı - Resim: 14

Agibot tek başına küresel pazarın yüzde 35’ini oluştururken, şirketin Unitree ile birlikte gerçekleştirdiği sevkiyat toplamın yarısından fazlasına ulaştı.

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Robotlar iş gücünü sarmaya hazırlanıyor. Yüzde 432 arttı - Resim: 15

Listede Çin dışından bulunan tek şirket Figure AI oldu.

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Robotlar iş gücünü sarmaya hazırlanıyor. Yüzde 432 arttı - Resim: 16

ABD ve Avrupa merkezli Apptronik, Agility Robotics, 1X ve Boston Dynamics gibi şirketler ise henüz geniş çaplı sevkiyat yerine ürünlerini geliştirmeye odaklanıyor.

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Robotlar iş gücünü sarmaya hazırlanıyor. Yüzde 432 arttı - Resim: 17

Bu nedenle insansı robotların iş gücünde kitlesel biçimde kullanılmaya başlamasının 2027’de gerçekleşmesi bekleniyor.

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Robotlar iş gücünü sarmaya hazırlanıyor. Yüzde 432 arttı - Resim: 18

IDC, 2030 öngörüsünü de değiştirdi. Kuruluş, önceki tahminini yüzde 50 yükselterek o yıl küresel insansı robot sevkiyatının 750 bine ulaşacağını öngördü.

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Robotlar iş gücünü sarmaya hazırlanıyor. Yüzde 432 arttı - Resim: 19

Sektör temsilcilerine göre rekabette avantaj sağlayacak şirketleri, teknoloji, veri, mühendislik ve gerçek kullanım alanları arasındaki süreci en hızlı tamamlayanlar oluşturacak.

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