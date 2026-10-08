İnsansı robot sektöründe yılın ilk yarısında dikkat çekici bir büyüme kaydedildi.
Robotlar iş gücünü sarmaya hazırlanıyor. Yüzde 432 arttı
İnsansı robot pazarı 2026’nın ilk yarısında hızla büyüdü. Küresel sevkiyat 25 bine yaklaşırken Çinli üreticiler teslimatların yüzde 95’inden fazlasını gerçekleştirdi. Dünya genelindeki robot alımlarının yüzde 78’i de Çin’de yapıldı.Kaynak: Haber Merkezi
IDC’nin araştırmasına göre küresel sevkiyat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 432,1 yükselerek yaklaşık 25 bin robot seviyesine çıktı.
Sektörün geliri ise yüzde 322,7 artışla 740 milyon doları geçti.
Üretimdeki ölçek büyümesi robot fiyatlarını da aşağı çekti. Bir insansı robotun ortalama maliyeti 37 bin dolardan 29 bin 600 dolara indi.
Pazarın hem üretim hem de talep tarafında Çin açık ara öne çıktı. İlk altı aydaki küresel sevkiyatın yüzde 95’inden fazlası Çinli şirketler tarafından gerçekleştirildi.
Aynı dönemde dünyadaki toplam satın alımların yüzde 78’i Çinli müşterilere ait oldu. Bu rakam 19 binden fazla robota karşılık geldi.
Çin’deki talebi destekleyen unsurlar arasında hükûmetin fiziksel yapay zekâ sistemlerinin eğitimi için oluşturduğu “robot okulları” da yer aldı.
IDC’nin sıralamasında Agibot yaklaşık 8 bin 600 robotla ilk sırada bulunurken, Unitree 5 bin adetle ikinci oldu. Diğer şirketlerin yaklaşık sevkiyatları ise şöyle gerçekleşti:
Booster Robotics: 1.000
UBTech: 900
Leju Robot: 460
Galbot: 400
Astribot: 340
Fourier Intelligence: 320
Galaxea AI: 260
Figure AI: Onlarca
İlk 10 üreticiden dokuzunun Çin merkezli olması, ülkenin sektördeki ağırlığını ortaya koydu.
Agibot tek başına küresel pazarın yüzde 35’ini oluştururken, şirketin Unitree ile birlikte gerçekleştirdiği sevkiyat toplamın yarısından fazlasına ulaştı.
Listede Çin dışından bulunan tek şirket Figure AI oldu.
ABD ve Avrupa merkezli Apptronik, Agility Robotics, 1X ve Boston Dynamics gibi şirketler ise henüz geniş çaplı sevkiyat yerine ürünlerini geliştirmeye odaklanıyor.
Bu nedenle insansı robotların iş gücünde kitlesel biçimde kullanılmaya başlamasının 2027’de gerçekleşmesi bekleniyor.
IDC, 2030 öngörüsünü de değiştirdi. Kuruluş, önceki tahminini yüzde 50 yükselterek o yıl küresel insansı robot sevkiyatının 750 bine ulaşacağını öngördü.
Sektör temsilcilerine göre rekabette avantaj sağlayacak şirketleri, teknoloji, veri, mühendislik ve gerçek kullanım alanları arasındaki süreci en hızlı tamamlayanlar oluşturacak.