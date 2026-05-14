ABD merkezli robotik şirketi Figure AI, geliştirdiği yeni nesil Helix-02 yapay zeka sistemiyle Figure 03 insansı robotlarının artık insanlarla benzer sürelerde, tamamen otonom şekilde çalışabildiğini açıkladı. Şirketin paylaştığı bilgilere göre robotlar, herhangi bir insan müdahalesi olmadan tam 8 saatlik çalışma vardiyalarını tamamlayabiliyor. Süre dolduğunda ise diğer robota vardiya teslim ediliyor.
Robotlar fabrikada 8 saat mesai yaptı: Bunu da gördük
Yapay zeka destekli robot teknolojisinin geldiği son durum sosyal medyada yayınlanan canlı yayınla gözler önüne serildi. ABD’li dev şirketin yayınında robotların fabrikada 8 saat boyunca mesai yaptıkları görüldü.
Figure AI, X üzerinden yaptığı paylaşımda bir grup insansı robotun “insan performans seviyesinde” sekiz saat boyunca görev yaptığını belirtti. Şirket, sistemin tamamen otonom çalıştığını özellikle vurguladı. Şirket tüm çalışma vardiyasını canlı olarak yayınladı ve yayınlama da devam ediyor.
Test düzeneğinde robotlar, bir lojistik merkezini andıran ortamda konveyör hattına gelen paketleri algılayıp barkodları aşağı bakacak şekilde yeniden konumlandırıyor. Figure AI’ın açıklamasına göre tüm süreç, şirketin geliştirdiği Helix-02 sinir ağı sistemi tarafından yönetiliyor. Operasyon boyunca da herhangi bir insan kontrolüne ihtiyaç duyulmadığı vurgulanıyor.
Halihazırda robotlar, dakikada 21 paket işliyor. Dolayısıyla paket başına yaklaşık 2,8 saniyelik bir işleme süresi sunuluyor. Şirket CEO’su Brett Adcock daha önce robotların “insan seviyesinde performansa” ulaştığını ve işlem hızının üç saniyenin altına düştüğünü açıklamıştı. Canlı yayın, bu iddiayı gerçek zamanlı olarak göstermeyi amaçlıyor.
Robotların işlediği paketler yalnızca standart kutularla sınırlı değildi. Görüntülerde farklı boyutlarda karton kutuların yanı sıra esnek yapılı renkli plastik paketlerin de bulunduğu görüldü. Figure AI, bu çeşitliliğin Helix-02 sisteminin farklı nesneleri algılama ve işleme becerisini ortaya koyduğunu belirtiyor.
Şirketin öne çıkardığı en önemli detaylardan biri ise kullanılan yazılım mimarisi oldu. Figure AI, klasik robotik sistemlerde yaygın olan elle yazılmış C++ tabanlı hareket planlama kodları yerine “Software 2.0” olarak tanımladığı uçtan uca öğrenme yaklaşımını kullanıyor.
Bu sistemde yapay zeka modeli, motorlara uygulanacak tork değerlerini doğrudan hesaplayarak robotun hareketlerini yönetiyor. Böylece robot nesne algılama, kavrama, yönlendirme ve hareket koordinasyonunu tek bir öğrenme sistemi altında gerçekleştirebiliyor.
Canlı yayın boyunca sistem tamamen kusursuz çalışmadı. Erken aşamalarda robotlardan birinin karton kutuyu yanlış çevirdiği ve barkodun istenen yönde olmadığı görüldü. Bazen kısa süreli duraklamalar da yaşandı ve bazı paketler gözden kaçırıldı. Ancak Figure AI’a göre asıl önemli nokta, sistemin hata sonrası tamamen durmaması ve görevine devam edebilmesi oldu.