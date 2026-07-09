63 kilogram Gençler Light Contact kategorisinde mücadele eden Ömer Faruk Gacır, rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu ve altın madalyanın sahibi oldu.
Ringde Erzurum rüzgarı: Aşkaleli Gacır kardeşler Türkiye'yi salladı
Bolu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Aşkale'yi temsil eden Gacır kardeşler, elde ettikleri derecelerle ilçemize büyük gurur yaşattı.Kaynak: İHA
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Aynı şampiyonada mücadele eden ağabeyi Muhammed Sıddık Gacır ise 63 kilogram kategorisinde gösterdiği başarılı performansla Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.
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Gacır kardeşlerin elde ettiği bu önemli başarı, Aşkale'de büyük sevinçle karşılandı.
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Öte yandan Türkiye Şampiyonu olan Ömer Faruk Gacır, elde ettiği bu dereceyle İtalya'da düzenlenecek Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda ülkemizi ve Aşkale'yi temsil etme hakkı kazandı.
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