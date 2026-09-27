A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa'ya 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Rıdvan Dilmen, TV8 ekranlarında mücadeleyi değerlendirdi.
Rıdvan Dilmen Türk futbolunun bir numaralı sorununu açıkladı: 'Rezalet...'
Rıdvan Dilmen, A Milli Takım'ın Fransa ile oynadığı karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eski milli futbolcu ve deneyimli yorumcu Türk futbolunun en büyük sorununu açıkladı.Kaynak: Haber Merkezi
Mücadeleye dair dikkat çeken yorumlarda bulunan Rıdvan Dilmen Türk futbolunun bir numaralı sorununu açıkladı.
'TÜRK FUTBOLUNUN BİR NUMARALI SORUNU ZEMİNDİR'
Rıdvan Dilmen, Türkiye-Fransa karşılaşmasında dünya futbolunun önemli yıldızlarının sahada olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Türk futbolunun bir numaralı sorunu zemindir. Milyon eurolar harcanıp böylesi bir rezalet zeminler. Dünya futbolunun en önemli oyuncuları İzmit Kocaeli'ndeydi.
Real Madrid'li, City'li, Paris Saint-Germain'li, Liverpool'lu var. Bizde de var. Arkadaş bu zeminde o zaman nasıl iyi oyun bekleyeceğiz?"
'DÜZ ZEMİN OLSAYDI FRANSA BİZE SIKINTI YAŞATABİLİRDİ'
Kötü zeminin iki takımı da etkilediğini dile getiren Dilmen, Fransa'nın teknik kapasitesi yüksek oyuncuları nedeniyle şartlardan daha fazla olumsuz etkilendiğini savundu:
"Çünkü iki türlü bakmak lazım. Bizde de çok yetenekli oyuncular var. Fransa'da da var. Şahsi fikrim bu. Bunu saygısızlık kabul etmesinler.
Çünkü bizde çok yetenekli yerden oynayabilen oyuncular olmasına rağmen düz zemin yakalasaydı Fransa bize sıkıntı yaşatabilirdi."
"Bu zemin tabii Arda için de dezavantaj. Tabii ki bazı oyuncularımız için dezavantaj ama Fransa için daha büyük dezavantajdı. Oyunun kalitesi düşük."