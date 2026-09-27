Rıdvan Dilmen Türk futbolunun bir numaralı sorununu açıkladı: 'Rezalet...'

"Çünkü iki türlü bakmak lazım. Bizde de çok yetenekli oyuncular var. Fransa'da da var. Şahsi fikrim bu. Bunu saygısızlık kabul etmesinler.

Çünkü bizde çok yetenekli yerden oynayabilen oyuncular olmasına rağmen düz zemin yakalasaydı Fransa bize sıkıntı yaşatabilirdi."