Türkiye'nin elit tabakasını, iş insanlarını ve sanat dünyasını sarsan dev bir dolandırıcılık iddiası yargı kararıyla netleşti. İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, lüks segment araç ticaretiyle tanınan S CLASS Otomotiv ile işletme sahibi Şahin Çolak’ın iflasına hükmetti. Yaklaşık 250 milyon dolarlık devasa bir vurgunla sırra kadem bastığı öne sürülen Çolak hakkında tasfiye süreci resmen başlatıldı.
Lüks otomotiv devi iflas etti: S CLASS'tan Reynmen ve ünlüler dünyasını sallayan 11 milyar TL'lik vurgun
İstanbul Bağdat Caddesi’nde lüks araç satışı yapan Şahin Çolak'ın sahibi olduğu S CLASS Otomotive iflas kararı verildi. Rapçi Reynmen’in ve çok sayıda futbolcunun da bulunduğu ünlü isimleri dolandırıp 250 milyon dolarla (11 milyar TL) kaçtığı iddia edilen Çolak'ın konkordato talebi de reddedildi.
KONKORDATO TALEBİ REDDEDİLDİ: İFLAS BAYRAĞI ÇEKİLDİ
Mahkeme heyeti, borçlarını yapılandırmak amacıyla konkordato talebinde bulunan Şahin Çolak ve S CLASS Otomotiv’in yanı sıra, gruba bağlı şirketlerden Büyük Varan Denizcilik Turizm için de iflas kararı aldı.
Yayınlanan resmi iflas ilanında, gruba ait Hayırlıoğlu Taahhüt ve İnşaat Anonim Şirketi’nin ise borca batık olmadığı gerekçesiyle iflasına gerek görülmediği belirtildi.
Mahkeme, daha önce konulan tüm konkordato tedbirlerini kaldırarak komiserlerin görevine son verdi. İflas tasfiyesinin adi ve basit tasfiye usullerine göre yürütüleceği açıklandı.
"ÖTV VAADİ VE ARAŞ DEVRİYLE DOLANDIRICILIK"
Hakkında savcılığa çok sayıda suç duyurusu yapılan Şahin Çolak'ın, mağdurları ağına düşürmek için lüks araç pazarındaki açıkları kullandığı tespit edildi. İddialara göre Çolak, vurgunu şu yöntemlerle gerçekleştirdi:
SAHTE ÖTV VAADİ
Yurt dışından getirilen lüks araçları "tam ÖTV’li hale getirme" vaadiyle araç sahiplerinden yüklü miktarda nakit vergi ödemesi topladı ancak bu paraları vergi dairesine yatırmadı.
KONSİNYE OYUNU
Satılması için kendisine bırakılan (konsinye) milyon liralık lüks araçların devrini, sahiplerine çok düşük peşinatlar vererek ya da hiç ödeme yapmadan kendi üzerine aldı.
Üzerine geçirdiği araçları ve topladığı nakitleri nakde çeviren iflas eden Çolak, 11 milyar TL'yi bulan bir bütçeyle yurt dışına kaçış planını devreye soktu.
ÜNLÜ RAPÇİ REYNMEN DE MAĞDURLAR ARASINDA
Vurgunun kurbanları arasında yeşil sahaların rapçi Reynmen, ünlü futbolcuları ve iş insanlarının yanı sıra eğlence dünyasının popüler isimleri de yer alıyor.
REYMEN ARACINI KAPTIRDI
Mağdurlar arasında yer alan ünlü rapçi Reynmen’in (Yusuf Aktaş), piyasa değeri milyonları bulan Mercedes G serisi cipini satması için S CLASS Otomotiv'e verdiği öğrenildi. Şahin Çolak'ın aracı sattığı ancak Reynmen'e paranın yalnızca küçük bir kısmını ödeyerek geri kalan milyonlarca liralık tutarın üzerine konduğu belirtildi.
TOPLAM MAĞDURİYETİ 10 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE
Savcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iflas eden lüks galeri tarafından mağdur edilen düzinelerce kişinin şikayeti dosyada birleşti. Toplam mağduriyet boyutunun güncel kurla 10 milyar lirayı (250 milyon dolar) aştığı ifade edilirken, iflasın ardından yurt dışına kaçtığı kesinleşen Şahin Çolak hakkında kırmızı bülten çıkarılması için işlemlerin sürdüğü bildirildi.