İBB operasyonlarında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında yapılan tahliye başvurusu reddedilerek tutukluluğunun devamına karar verildi. Şahan iddianamenin hazırlanması ve tutukluluğun son bulmasını istedi.

ŞAHAN'IN AVUKATI: BİZE HABER VERİLMEDİ

Şahan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, yapılan tutukluluk incelemesinde kendisine haber verilmediğini ve yerine CMK Servisi'nden bir avukatın görevlendirildiğini söyledi. Şahan hakkında yapılan tutukluluk incelemesi neticesinde tutukluluğun devamına karar verildi.

Resul Emrah Şahan'ın paylaşımı şöyle: