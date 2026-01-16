İBB operasyonlarında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında yapılan tahliye başvurusu reddedilerek tutukluluğunun devamına karar verildi. Şahan iddianamenin hazırlanması ve tutukluluğun son bulmasını istedi.
ŞAHAN'IN AVUKATI: BİZE HABER VERİLMEDİ
Şahan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, yapılan tutukluluk incelemesinde kendisine haber verilmediğini ve yerine CMK Servisi'nden bir avukatın görevlendirildiğini söyledi. Şahan hakkında yapılan tutukluluk incelemesi neticesinde tutukluluğun devamına karar verildi.
Resul Emrah Şahan'ın paylaşımı şöyle:
Bu hafta tutukluluk incelememde, yine “Kent Uzlaşısı” dosyasından tutukluluğumun devamına karar verildi. 300 günü geçti. Delil yok, suçlama yok, iddianame yok. CHP çatısı altında siyasetin genişlemesi, bir belediye başkanının tutukluluğuyla cezalandırılıyor. Şişli ise kayyum yönetimiyle bunun bedelini ödüyor. Oysa tutuksuz yargılama esastır. Toplanamayan deliller, ittifak siyasetimizin suç olmadığının ispatıdır. Bir an önce iddianamemin hazırlanmasını ve bu haksız tutukluluğun sona ermesini bekliyorum. Şişli halkı da demokratik iradesinin iadesini bekliyor.