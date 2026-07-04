Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Resmi Gazete'de yayımlandı: Sigarayı bırakmak isteyenlere ücretsiz destek

Resmi Gazete'de yayımlandı: Sigarayı bırakmak isteyenlere ücretsiz destek

Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda, sigara bağımlılığıyla mücadele kapsamında tedavi gören 1 milyon kişiye sosyal güvence şartı aranmadan ücretsiz ilaç desteği sağlanacak.

Kaynak: Diğer
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Resmi Gazete'de yayımlandı: Sigarayı bırakmak isteyenlere ücretsiz destek - Resim: 1

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle, tütün bağımlılığını bırakmak isteyen vatandaşlara yönelik yeni bir destek uygulaması devreye alındı. Karar kapsamında tedavi sürecindeki hastalara herhangi bir ücret talep edilmeksizin ilaç ve tedavi preparatları temin edilecek.

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Resmi Gazete'de yayımlandı: Sigarayı bırakmak isteyenlere ücretsiz destek - Resim: 2

SİGORTA DURUMUNA BAKILMAKSIZIN DESTEK VERİLECEK

Düzenlemenin öne çıkan maddesi uyarınca, muayene ve ilaç imkanlarından faydalanabilmek için kişilerin sosyal güvence sahibi olması mecburiyeti tamamen kaldırıldı.

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Resmi Gazete'de yayımlandı: Sigarayı bırakmak isteyenlere ücretsiz destek - Resim: 3

Herhangi bir sigorta kapsamına girmeyen vatandaşlar da ücretsiz ilaç desteğinden diğer başvuru sahipleriyle aynı koşullarda faydalanabilecek. Tedavide kullanılacak ilaçlar, Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilerek ülke genelindeki sağlık kuruluşlarına ulaştırılacak.

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Resmi Gazete'de yayımlandı: Sigarayı bırakmak isteyenlere ücretsiz destek - Resim: 4

HANGİ İLAÇLAR ÜCRETSİZ VERİLECEK?

Karar doğrultusunda, Sağlık Bakanlığına bağlı birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında belirlenen tedavi ürünleri ücretsiz olarak hastalara sunulacak.

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Resmi Gazete'de yayımlandı: Sigarayı bırakmak isteyenlere ücretsiz destek - Resim: 5

Destek kapsamına nikotin replasman preparatları, Bupropion HCI, Vareniklin ve Sitizin etken maddeli ilaçlar dahil edildi.

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Resmi Gazete'de yayımlandı: Sigarayı bırakmak isteyenlere ücretsiz destek - Resim: 6

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlar, ücretsiz ilaç desteğine tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri üzerinden başvurabilecek. Uygulamanın planlanması, ilaçların dağıtımı ve tedavi sürecinin takibiyle ilgili tüm işlemler Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülecek.

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