Resmi Gazete'de yayımlandı: Sigarayı bırakmak isteyenlere ücretsiz destek

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle, tütün bağımlılığını bırakmak isteyen vatandaşlara yönelik yeni bir destek uygulaması devreye alındı. Karar kapsamında tedavi sürecindeki hastalara herhangi bir ücret talep edilmeksizin ilaç ve tedavi preparatları temin edilecek.