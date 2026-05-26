Renault yeni Pick-Up modelinin ismini açıkladı: Karşınızda "Niagara"
Renault, uluslararası pazarlara yönelik yeni pick-up modelinin adının Niagara olacağını resmi olarak duyurdu. Güç ve dayanıklılığı simgeleyen yeni model, hem profesyonel iş hayatına hem de ailelerin günlük kullanım ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı.
Renault'nun isimlendirme stratejisinden sorumlu yöneticisi Sylvia dos Santos, Niagara kelimesinin kökeninin Amerikan yerlilerine dayandığını belirtti. Dos Santos, bu ismin suyun gürleyen sesini ve doğanın büyüleyici ihtişamını sembolize ettiğini ifade etti.
Şirket tarafından yayımlanan basın bülteninde ise bu isim tercihiyle aracın gücüne, sağlamlığına ve zorlu yol şartlarına meydan okuyan yapısına dikkat çekildiği aktarıldı. Niagara ismiyle sürücülerde macera ve özgürlük hissinin uyandırılması amaçlanıyor.
Yeni Renault Niagara, sadece ticari ya da iş odaklı bir pick-up olmanın ötesine geçecek. Marka, bu modeli hem ağır iş koşullarına dayanıklı bir iş ortağı hem de ailelerin günlük yolculuklarında rahatça kullanabileceği çok yönlü bir araç olarak konumlandırıyor.
2023 yılında otomobilseverlerin beğenisine sunulan "Niagara Concept" modeli temel alınarak geliştirilen araç; dinamik tasarımı, geniş iç hacmi ve pratik kullanım özellikleriyle dikkat çekiyor.
Niagara, Renault markasının 2030 yılına kadar Avrupa dışındaki pazarlarda satışa sunmayı hedeflediği 14 yeni küresel modelden biri olma özelliğini taşıyor. Üretimi Arjantin’de bulunan Cordoba fabrikasında gerçekleştirilecek olan pick-up modelinin takvimi ise şu şekilde netleşti:
Resmi Tanıtım Tarihi: 10 Eylül 2026
Satış Dönemi: 2026 yılının sonlarına doğru öncelikle Latin Amerika pazarlarında satış listelerindeki yerini alması bekleniyor.