Renault, ikonik elektrikli temsilcisi 5 E-Tech Elektrikli modelini teknik altyapı, menzil ve kabin içi teknolojiler açısından kapsamlı bir güncellemeden geçirdi.
Renault 5 E-Tech modelinde radikal değişim: Sürücüleri şaşırtan yeni dönem başlıyor
Fransız otomotiv devi Renault, retro tasarımlı elektrikli modeli 5 E-Tech’i yeniledi. Menzil kapasitesi artırılan araç, teknik altyapısındaki LFP batarya seçeneği ve kabin içine entegre edilen Google Gemini yapay zeka teknolojisiyle dikkat çekiyor.Haber Merkezi
Gövde altı aerodinamik dokunuşlar ve yeniden tasarlanan yan aynalar sayesinde hava sürtünmesi düşürülen model, daha uzun sürüş menzillerine ulaştı.
Yapılan verimlilik çalışmalarıyla 52 kWsa Comfort Range (150 HP) versiyonunun WLTP verilerine göre menzili 410 kilometreden 430 kilometreye çıkarken, 40 kWsa Urban Range (120 HP) seçeneğinin menzili ise 315 kilometre olarak güncellendi.
GİRİŞ SEVİYESİNE LFP BATARYA GELDİ
Serinin en radikal değişimi, uygun fiyatlı "Five" donanım seviyesinde yaşandı.
Mevcut 95 HP'lik motor yerini Twingo E-Tech ailesinden alınan 110 HP’lik yeni motora bırakırken, araçta 36.5 kWsa kapasiteli Lityum Demir Fosfat (LFP) batarya kullanılmaya başlandı.
Cell-to-pack teknolojisiyle üretilen bu yeni batarya, araca 305 kilometre menzil sağlarken 0-50 km/s hızlanmasını 3,5 saniyede tamamlamasına imkan tanıyor.
Bu versiyonda 80 kW DC hızlı şarj desteği de standart olarak sunuluyor.
KABİN İÇİ TEKNOLOJİDE GOOGLE GEMINI DÖNEMİ
Yeni Renault 5 E-Tech, araç içi teknolojilerde de önemli güncellemeler barındırıyor.
Kabindeki geleneksel Google Sesli Asistan, yerini kablosuz (OTA) güncellemeyle Google Gemini yapay zeka asistanına bıraktı.
Gemini; doğal dilde akıcı sohbet edebilme, cümle ortasındaki müdahaleleri anlama ve anlık dil değiştirebilme özellikleriyle sesli komut deneyimini geliştiriyor.
Teknolojik yenilikler kapsamında direksiyondaki Multi-Sense tuşu kaldırılarak sürüş stiline göre Eco, Comfort ve Sport modları arasında otomatik geçiş yapan Smart Mod altyapısına geçildi.
Kabine eklenen mıknatıslı ve soğutmalı yeni Qi2 kablosuz şarj ünitesi ise telefonların ısınmasını önleyerek 1 saatte %50 şarj imkanı sağlıyor.
Tasarım tarafında renk paletine Alev Kırmızı ve Şist Gri seçeneklerini dahil eden marka; Kırmızı, Titanyum ve Yıldız Siyah tavan kombinasyonlarıyla kişiselleştirme skalasını genişletti.
Iconic donanımda yer alan sarı döşemelerin yerini Kırçıllı Mavi kumaşlar aldı. Yenilenen model ailesi, ilk kez 12-18 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenecek Paris Otomobil Fuarı’nda sergilenecek.