Rekor sıcaklıklar büyük felaketi tetikliyor: Yollar çöküyor, altyapı alarm veriyor

Birleşik Krallık'ta uzmanlar çok önemli bir uyarıda bulundu. Artan sıcaklıklar yüzünden yaşanan gelen zemin oturmalarının yollar, köprüler, demiryolları ve binalar için giderek daha büyük bir risk haline geldiğine dikkat çekildi. Mevcut altyapının ise bu değişime yeterince hazırlıklı olmadığı ifade ediliyor.