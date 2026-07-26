Birleşik Krallık'ta uzmanlar çok önemli bir uyarıda bulundu. Artan sıcaklıklar yüzünden yaşanan gelen zemin oturmalarının yollar, köprüler, demiryolları ve binalar için giderek daha büyük bir risk haline geldiğine dikkat çekildi. Mevcut altyapının ise bu değişime yeterince hazırlıklı olmadığı ifade ediliyor.
Rekor sıcaklıklar büyük felaketi tetikliyor: Yollar çöküyor, altyapı alarm veriyor
Uzmanlar, iklim değişikliğinin altyapı üzerindeki etkilerine ilişkin dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Artan sıcaklıklar ve kuraklık nedeniyle meydana gelen zemin oturmalarının yollar, köprüler, demiryolları ve binalar için giderek daha büyük bir risk oluşturduğu belirtildi.Kaynak: Dış Haberler Servisi
SICAKLIKLAR TOPRAĞI HAREKETE GEÇİRİYOR
Uzmanların değerlendirmelerine göre, özellikle kil oranı yüksek topraklar aşırı sıcak havalarda kuruyarak hacim kaybediyor.
Bu durum zeminde hareketlere neden olurken, yol yüzeylerinde çatlaklar, köprü ayaklarında dengesizlikler, demiryolu raylarında deformasyonlar ve bina temellerinde yapısal sorunlar ortaya çıkabiliyor.
Mainmark UK tarafından paylaşılan analizde, Birleşik Krallık'ın 2026-2030 yılları arasında rekor sıcaklıklarla karşılaşma ihtimalinin yüzde 86'ya yükseldiği belirtildi. Uzmanlar, zemin oturmalarının artık gelecekte yaşanabilecek bir senaryo olmaktan çıktığını, birçok bölgede etkilerinin şimdiden hissedilmeye başlandığını vurguluyor.
ERTELENEN BAKIMLAR RİSKİ KATLIYOR
Raporda yalnızca iklim değişikliğinin değil, yıllardır ertelenen bakım çalışmaları ile yaşlanan altyapının da sorunu büyüttüğüne dikkat çekiliyor.
Bütçe yetersizlikleri nedeniyle düzenli bakım yapılamayan yol ve köprülerde küçük zemin hareketlerinin zaman içinde ciddi yapısal hasarlara dönüşebileceği ifade ediliyor.
Uzmanlara göre mevcut altyapının düzenli olarak izlenmesi ve riskli bölgelerde erken müdahale edilmesi büyük önem taşıyor. Aksi halde ulaşım ağlarında beklenmedik arızalar, hizmet kesintileri ve yüksek onarım maliyetleriyle karşılaşılabileceği belirtiliyor.
YENİ DÖNEME GÖRE ALTYAPI ÇAĞRISI
Uzmanlar, gelecekte inşa edilecek yol, köprü ve diğer altyapı projelerinin iklim değişikliğinin oluşturduğu yeni koşullar dikkate alınarak tasarlanması gerektiğini vurguluyor.
Özellikle aşırı sıcaklıkların ardından gelen yoğun yağışların zemindeki hareketliliği daha da artırabileceği ve bu durumun mevcut riskleri büyütebileceği ifade ediliyor.
Yapılan uyarılarda, gerekli önlemlerin zamanında alınmaması halinde önümüzdeki yıllarda ulaşım sistemlerinde daha sık hasarların yaşanabileceği, kamu hizmetlerinde aksaklıkların artabileceği ve bakım-onarım maliyetlerinin önemli ölçüde yükselebileceği belirtiliyor. Uzmanlar, iklim değişikliğine dayanıklı altyapı yatırımlarının artık ertelenemez bir ihtiyaç haline geldiğinin altını çiziyor.