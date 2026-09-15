Rekor batarya güncellemesi: Hibrit segmentinde yeni dönem

Yenilenen modellerde batarya kapasitesi 19 kWsa seviyesinden tam 41,2 kWsa’e (37,9 kWsa kullanılabilir) çıkarıldı. Bu devasa güç deposu sayesinde XC60 T6 versiyonu, yalnızca elektrik motorunu çalıştırarak 200 kilometre yol katedebiliyor. Elde edilen bu değer, küresel pazarda satılan tüm PHEV modelleri arasında en uzun elektrikli menzillerden biri olarak kaydedildi.