Tam elektrikli modellere geçiş stratejisini esneterek şarj edilebilir hibrit teknolojilerine dev yatırımlar yapmaya başlayan Volvo, amiral gemisi SUV ailesini yeniledi. Markanın en çok satan modelleri XC60 ve XC90, kapsamlı bir altyapı geliştirmesiyle hibrit segmentinde çığır açacak devasa bir batarya kapasitesine kavuştu.
Rekor batarya güncellemesi: Hibrit segmentinde yeni dönem
Volvo, amiral gemisi SUV modelleri XC60 ve XC90 için geliştirdiği yeni şarj edilebilir hibrit (PHEV) altyapısını tanıttı. 41,2 kWsa’lik devasa bataryasıyla elektrikli modda 200 km sürüş imkanı tanıyan yeni XC60, segmentinde tarihi bir menzil rekoruna imza attı.Haber Merkezi
Yenilenen modellerde batarya kapasitesi 19 kWsa seviyesinden tam 41,2 kWsa’e (37,9 kWsa kullanılabilir) çıkarıldı. Bu devasa güç deposu sayesinde XC60 T6 versiyonu, yalnızca elektrik motorunu çalıştırarak 200 kilometre yol katedebiliyor. Elde edilen bu değer, küresel pazarda satılan tüm PHEV modelleri arasında en uzun elektrikli menzillerden biri olarak kaydedildi.
Volvo'nun yeni 4x4 PHEV mimarisi; 2,0 litrelik dört silindirli benzinli motoru, güçlendirilen elektrik motoru ve yüksek kapasiteli bataryayla buluşturuyor. 178 beygirlik benzinli motor desteğine sahip XC60 T6, sunduğu 200 km'lik elektrikli menzille rakiplerini geride bırakmayı başardı.
Benzinli motor gücünün 246 beygire ulaştığı XC60 T8 versiyonunda elektrikli menzil 188 kilometre olarak açıklanırken; 7 kişilik aile modeli XC90 T8’in elektrikli menzili ise 61 kilometreden 160 kilometreye yükseltildi. Devasa batarya entegrasyonuna karşın akıllı mühendislik sayesinde XC60'ın 468 litrelik bagaj hacmi korundu. Aracın ev tipi şarj cihazıyla %0-100 dolum süresi ise 4 saat sürüyor.
TASARIM VE KABİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞTİ
Menzil rekorunun yanı sıra XC60, dış tasarımında da önemli güncellemeler geçirdi. A sütununun önünde yer alan tüm gövde panelleri, tamponlar, çamurluklar ve kaput baştan aşağı yenilendi. Araca daha ince "Thor'un Çekiçi" matris LED farlar ve ikonik ön ızgara eklendi.
İç mekanda ise XC40 ve EX30 modellerinden hatırlanan 11,2 inçlik dev multimedya ekranı ile en güncel Volvo arayüzü kullanıcıların hizmetine sunuldu. Yeni bilgi-eğlence sistemi, entegre Google Gemini AI sesli asistan desteği sayesinde sürücüyle doğal bir dille iletişim kurabiliyor.