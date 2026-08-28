Adana'nın Kozan ilçesinde, kış aylarının vazgeçilmezi olan pestil ve kuru incir yapımında tercih edilen incirlerin toplanma süreci başladı.
Rekolte düştü ama talep patladı: Kilogramı 300 TL'den kapış kapış satılıyor
Adana'nın Kozan ilçesinde kışlık lezzetlerin hazırlığında kullanılan incirlerin toplanmasına başlanırken, Mersin'de ise tarımsal desteklerle üretilen siyah incirin coğrafi işaret tescili için başvuru yapıldı.Kaynak: İHA
Bahçelerden itinayla toplanan ürünler, kırsal kesimden şehir merkezine nakledilerek tüketicilerin beğenisine sunuluyor.
Bu sezon verimde bir miktar gerileme gözlense de ürüne yönelik yüksek talep göze çarpıyor.
İncirin kilogram satış fiyatı ise 150 TL ile 300 TL arasında farklılık gösteriyor.
Kozan'a bağlı Kuytucak Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 5 dönümlük bahçede üretim yapan çiftçiler, olgunlaşan ürünleri tek tek toplayarak kasalara yerleştiriyor.
Yaklaşık iki hafta sürmesi öngörülen toplama sürecinin ardından ürünler kent merkezindeki pazarlarda yerini alıyor.
Üretici Faruk Yiğenoğlu, haziran döneminde yaşanan ürün dökülmeleri nedeniyle rekoltenin düştüğünü vurguladı.
Miktardaki azalmaya karşın özellikle kışlık pestil ve kurutmalık incir hazırlığı yapan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Yiğenoğlu, toplanan ürünlerin kasalanarak şehir merkezine ulaştırıldığını belirtti. Yiğenoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Bu sene haziran ayında incir dökülmeleri çok yaşandı. Bu nedenle rekoltemiz biraz düştü. Şu anda hasadımız başladı. Yaklaşık 15 günlük bir hasat dönemimiz var.”
“Özellikle kışlık pestil ve kuru incir yapmak isteyen vatandaşların talebi yoğun. Bahçeden topladığımız incirleri kasalayıp köyden kent merkezine götürerek tüketiciye ulaştırıyoruz."
Mersin'de tarımsal kalkınma hamleleri doğrultusunda çiftçilere sağlanan siyah incir fidanları ilk meyvelerini verdi.
Verimli geçen toplama dönemiyle üreticisine kazanç sağlayan Mersin Siyah İnciri'nin coğrafi işaret tescilini almak amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumuna resmi müracaatta bulunuldu.
Bölgenin yapısına uygun ürünleri belirleyerek üreticiye fidan desteği sunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, "İncir Fidanı Dağıtım Projesi" ile Tarsuslu üreticilerin yanında olmayı sürdürüyor.
Tarımsal çeşitliliği artırmak ve kullanılmayan toprakları üretime kazandırmak amacıyla yürütülen çalışma kapsamında verilen fidanlar, verimli bahçelere dönüştü.
2020 yılındaki destekten yararlanarak Tarsus'un Eskişehir Mahallesi'nde fidan dikimi yapan Tunahan Karaboğaz, elde ettiği ürünlerin satışından memnun olduğunu aktardı.
Yüksek kalitesi sebebiyle ihraç edilen siyah incirin pazarda büyük ilgi gördüğünü söyleyen üreticiler, verimli geçen sezondan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.
Bitkisel Destekleme Şube Müdürü Zeynep Durmaz, kırsal kalkınmayı hedefleyen projeler çerçevesinde Tarsus'ta 2020 yılında 372 üreticiye 12 bin 80 adet, 2023 yılında ise 478 üreticiye 14 bin 654 adet siyah ve beyaz incir fidanı ulaştırıldığını kaydetti.
Eskişehir Mahallesi'nde üreticilerle bir araya geldiklerini belirten Durmaz, şunları söyledi:
"Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak, Mersin Siyah İnciri için bu yıl Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret tescil başvurusunda bulunduk ve süreç devam etmektedir.”
“Coğrafi işaretin amacı, yerel ürünlerin korunması, nesilden nesile aktarılması ve ekonomik değerinin güçlenmesidir."