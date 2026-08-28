Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Rekolte düştü ama talep patladı: Kilogramı 300 TL'den kapış kapış satılıyor

Rekolte düştü ama talep patladı: Kilogramı 300 TL'den kapış kapış satılıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde kışlık lezzetlerin hazırlığında kullanılan incirlerin toplanmasına başlanırken, Mersin'de ise tarımsal desteklerle üretilen siyah incirin coğrafi işaret tescili için başvuru yapıldı.

Kaynak: İHA
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Rekolte düştü ama talep patladı: Kilogramı 300 TL'den kapış kapış satılıyor - Resim: 1

Adana'nın Kozan ilçesinde, kış aylarının vazgeçilmezi olan pestil ve kuru incir yapımında tercih edilen incirlerin toplanma süreci başladı.

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Rekolte düştü ama talep patladı: Kilogramı 300 TL'den kapış kapış satılıyor - Resim: 2

Bahçelerden itinayla toplanan ürünler, kırsal kesimden şehir merkezine nakledilerek tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

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Rekolte düştü ama talep patladı: Kilogramı 300 TL'den kapış kapış satılıyor - Resim: 3

Bu sezon verimde bir miktar gerileme gözlense de ürüne yönelik yüksek talep göze çarpıyor.

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Rekolte düştü ama talep patladı: Kilogramı 300 TL'den kapış kapış satılıyor - Resim: 4

İncirin kilogram satış fiyatı ise 150 TL ile 300 TL arasında farklılık gösteriyor.

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Rekolte düştü ama talep patladı: Kilogramı 300 TL'den kapış kapış satılıyor - Resim: 5

Kozan'a bağlı Kuytucak Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 5 dönümlük bahçede üretim yapan çiftçiler, olgunlaşan ürünleri tek tek toplayarak kasalara yerleştiriyor.

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Rekolte düştü ama talep patladı: Kilogramı 300 TL'den kapış kapış satılıyor - Resim: 6

Yaklaşık iki hafta sürmesi öngörülen toplama sürecinin ardından ürünler kent merkezindeki pazarlarda yerini alıyor.

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Rekolte düştü ama talep patladı: Kilogramı 300 TL'den kapış kapış satılıyor - Resim: 7

Üretici Faruk Yiğenoğlu, haziran döneminde yaşanan ürün dökülmeleri nedeniyle rekoltenin düştüğünü vurguladı.

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Rekolte düştü ama talep patladı: Kilogramı 300 TL'den kapış kapış satılıyor - Resim: 8

Miktardaki azalmaya karşın özellikle kışlık pestil ve kurutmalık incir hazırlığı yapan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Yiğenoğlu, toplanan ürünlerin kasalanarak şehir merkezine ulaştırıldığını belirtti. Yiğenoğlu, şu ifadeleri kullandı:

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Rekolte düştü ama talep patladı: Kilogramı 300 TL'den kapış kapış satılıyor - Resim: 9

"Bu sene haziran ayında incir dökülmeleri çok yaşandı. Bu nedenle rekoltemiz biraz düştü. Şu anda hasadımız başladı. Yaklaşık 15 günlük bir hasat dönemimiz var.”

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Rekolte düştü ama talep patladı: Kilogramı 300 TL'den kapış kapış satılıyor - Resim: 10

“Özellikle kışlık pestil ve kuru incir yapmak isteyen vatandaşların talebi yoğun. Bahçeden topladığımız incirleri kasalayıp köyden kent merkezine götürerek tüketiciye ulaştırıyoruz."

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Rekolte düştü ama talep patladı: Kilogramı 300 TL'den kapış kapış satılıyor - Resim: 11

Mersin'de tarımsal kalkınma hamleleri doğrultusunda çiftçilere sağlanan siyah incir fidanları ilk meyvelerini verdi.

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Rekolte düştü ama talep patladı: Kilogramı 300 TL'den kapış kapış satılıyor - Resim: 12

Verimli geçen toplama dönemiyle üreticisine kazanç sağlayan Mersin Siyah İnciri'nin coğrafi işaret tescilini almak amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumuna resmi müracaatta bulunuldu.

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Rekolte düştü ama talep patladı: Kilogramı 300 TL'den kapış kapış satılıyor - Resim: 13

Bölgenin yapısına uygun ürünleri belirleyerek üreticiye fidan desteği sunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, "İncir Fidanı Dağıtım Projesi" ile Tarsuslu üreticilerin yanında olmayı sürdürüyor.

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Rekolte düştü ama talep patladı: Kilogramı 300 TL'den kapış kapış satılıyor - Resim: 14

Tarımsal çeşitliliği artırmak ve kullanılmayan toprakları üretime kazandırmak amacıyla yürütülen çalışma kapsamında verilen fidanlar, verimli bahçelere dönüştü.

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Rekolte düştü ama talep patladı: Kilogramı 300 TL'den kapış kapış satılıyor - Resim: 15

2020 yılındaki destekten yararlanarak Tarsus'un Eskişehir Mahallesi'nde fidan dikimi yapan Tunahan Karaboğaz, elde ettiği ürünlerin satışından memnun olduğunu aktardı.

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Rekolte düştü ama talep patladı: Kilogramı 300 TL'den kapış kapış satılıyor - Resim: 16

Yüksek kalitesi sebebiyle ihraç edilen siyah incirin pazarda büyük ilgi gördüğünü söyleyen üreticiler, verimli geçen sezondan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

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Rekolte düştü ama talep patladı: Kilogramı 300 TL'den kapış kapış satılıyor - Resim: 17

Bitkisel Destekleme Şube Müdürü Zeynep Durmaz, kırsal kalkınmayı hedefleyen projeler çerçevesinde Tarsus'ta 2020 yılında 372 üreticiye 12 bin 80 adet, 2023 yılında ise 478 üreticiye 14 bin 654 adet siyah ve beyaz incir fidanı ulaştırıldığını kaydetti.

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Rekolte düştü ama talep patladı: Kilogramı 300 TL'den kapış kapış satılıyor - Resim: 18

Eskişehir Mahallesi'nde üreticilerle bir araya geldiklerini belirten Durmaz, şunları söyledi:

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Rekolte düştü ama talep patladı: Kilogramı 300 TL'den kapış kapış satılıyor - Resim: 19

"Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak, Mersin Siyah İnciri için bu yıl Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret tescil başvurusunda bulunduk ve süreç devam etmektedir.”

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Rekolte düştü ama talep patladı: Kilogramı 300 TL'den kapış kapış satılıyor - Resim: 20

“Coğrafi işaretin amacı, yerel ürünlerin korunması, nesilden nesile aktarılması ve ekonomik değerinin güçlenmesidir."

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