Ramazan'a özel 14. gün menüsü: 4 Mart 2026 Çarşamba bugün iftara ne pişirsem

KURU DOMATESLİ ARPA ŞEHRİYE PİLAVI TARİFİ



MALZEMELER

2 su bardağı arpa şehriye

1 su bardağı domates rendesi

2 su bardağı sıcak su (isteyenler et suyu kullanabilir)

1 adet dolmalık kırmızı biber (kapya)

1 adet çarliston biber

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı ya da sıvı yağ

10-15 adet kuru domates

Tuz



YAPILIŞI

Biberlerin saplarını kesin, boyuna 2 parçaya bölün.

Çekirdeklerini çıkarın ve olabildiğince eşit küpler halinde kesin.

Kuru domatesleri sıcak suya koyun hafif diri olacak şekilde yumuşamasını bekleyin. Bıçakla keserken dağılmayacak kadar yumuşaması yeterli. Kahvaltılık cevizli kuru domatesten biraz daha diri olmalı. Ardından ağıza gelecek kadar parçalara bölün.

Tencereye tereyağını ve sıvı yağı alıp eritin.

Üstüne arpa şehriyeyi ekleyip rengi koyulaşmaya ve hafiften kokusu çıkıncaya kadar kavurun.

Biberleri ekleyip 1-2 dakika daha kavurmaya devam edin.

Domates rendesini ekleyip 2-3 kez karıştırın.

Suyunu ve tuzunu ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Son aşamada kuru domatesleri ekleyin.

Kapağı kapalı olarak suyunu çekmeye başlayıncaya kadar pişirin. (Biraz ıslak olacak yoksa dibi tutabilir) Ocağın altını kapatın

15-20 dakika kadar kapağı kapalı olarak demlenmeye bırakıp servis yapın.