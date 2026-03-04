Ramazan'a özel 14. gün menüsü: 4 Mart 2026 Çarşamba bugün iftara ne pişirsem

TARHANA ÇORBASI TARİFİ
MALZEMELER
3 yemek kaşığı toz haldeki tarhana
1 çorba kaşığı salça
1 çorba kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı nane
Tuz
1 çay kaşığı kırmızıbiber
TARHANA ÇORBASI YAPILIŞI
1 çorba kaşığı tereyağı bir tencereye alınır ve eritilir.
1 çorba kaşığı salça da tencereye eklenir ve yağda kızdırılır.
5 su bardağı su ilave edilir.
Bir başka kabın içerisinde de 1 su bardağı suya, toz tarhana eklenir ve karıştırılır.
Kaynar halde bulunan tencerenin içerisine bu karışım ilave edilir. 15 ile 20 dakika arasında pişirilir.
1 çay kaşığı kırmızı biber ve 1 çay kaşığı nane ilave edilerek servis yapılır.