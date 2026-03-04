Yeniçağ Gazetesi
04 Mart 2026 Çarşamba
İstanbul 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/5
Anasayfa Yaşam Ramazan'a özel 14. gün menüsü: 4 Mart 2026 Çarşamba bugün iftara ne pişirsem

Ramazan'a özel 14. gün menüsü: 4 Mart 2026 Çarşamba bugün iftara ne pişirsem

Ramazan’ın bereketli 14. gününde, Anadolu mutfağının en seçkin lezzetleri iftar sofranıza konuk oluyor. 4 Mart 2026 Çarşamba gününe özel hazırladığımız, geleneksel dokunuşlarla zenginleştirilen pratik ve doyurucu menüye göz atın.

Hava Demir Derleyen: Hava Demir
Haberi Paylaş
Ramazan'a özel 14. gün menüsü: 4 Mart 2026 Çarşamba bugün iftara ne pişirsem - Resim: 1

TARHANA ÇORBASI TARİFİ
MALZEMELER

3 yemek kaşığı toz haldeki tarhana
1 çorba kaşığı salça
1 çorba kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı nane
Tuz
1 çay kaşığı kırmızıbiber


TARHANA ÇORBASI YAPILIŞI

1 çorba kaşığı tereyağı bir tencereye alınır ve eritilir.
1 çorba kaşığı salça da tencereye eklenir ve yağda kızdırılır.
5 su bardağı su ilave edilir.
Bir başka kabın içerisinde de 1 su bardağı suya, toz tarhana eklenir ve karıştırılır.
Kaynar halde bulunan tencerenin içerisine bu karışım ilave edilir. 15 ile 20 dakika arasında pişirilir.
1 çay kaşığı kırmızı biber ve 1 çay kaşığı nane ilave edilerek servis yapılır.

1 4
Ramazan'a özel 14. gün menüsü: 4 Mart 2026 Çarşamba bugün iftara ne pişirsem - Resim: 2

ETLİ NOHUT YEMEĞİ TARİFİ


MALZEMELER

2 su bardağı nohut
500 gram kuşbaşı et
2 adet soğan
2 çorba kaşığı sıvıyağ
2-3 adet domates
2 su bardağı su
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı pul biber


ETLİ NOHUT YEMEĞİ YAPILIŞI

Akşamdan nohutları ayıklayıp yıkayın ve bol suda bekletin.
Ertesi gün fazla yumuşamadan bir miktar haşlayın.
Rendelenmiş veya ince ince doğranmış soğanları yağda kavurun.
İçine eti ekleyerek rengi değişinceye kadar kavurmaya devam edin.
Kabuğunu soyarak ince ince doğradığınız veya rendelediğiniz domatesleri de ilave edip karıştırın.
2 su bardağı su ve nohutu ekleyin.
Yemeği ağzı kapalı olarak kısık ateşte yumuşayana dek pişirin.
Ateşten indirmeden 10 dakika önce tuzunu ekleyin. Üzerine pul biber serpip servis yapın.

2 4
Ramazan'a özel 14. gün menüsü: 4 Mart 2026 Çarşamba bugün iftara ne pişirsem - Resim: 3

KURU DOMATESLİ ARPA ŞEHRİYE PİLAVI TARİFİ

MALZEMELER

2 su bardağı arpa şehriye
1 su bardağı domates rendesi
2 su bardağı sıcak su (isteyenler et suyu kullanabilir)
1 adet dolmalık kırmızı biber (kapya)
1 adet çarliston biber
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı zeytinyağı ya da sıvı yağ
10-15 adet kuru domates
Tuz


YAPILIŞI

Biberlerin saplarını kesin, boyuna 2 parçaya bölün.
Çekirdeklerini çıkarın ve olabildiğince eşit küpler halinde kesin.
Kuru domatesleri sıcak suya koyun hafif diri olacak şekilde yumuşamasını bekleyin. Bıçakla keserken dağılmayacak kadar yumuşaması yeterli. Kahvaltılık cevizli kuru domatesten biraz daha diri olmalı. Ardından ağıza gelecek kadar parçalara bölün.
Tencereye tereyağını ve sıvı yağı alıp eritin.
Üstüne arpa şehriyeyi ekleyip rengi koyulaşmaya ve hafiften kokusu çıkıncaya kadar kavurun.
Biberleri ekleyip 1-2 dakika daha kavurmaya devam edin.
Domates rendesini ekleyip 2-3 kez karıştırın.
Suyunu ve tuzunu ekleyerek karıştırmaya devam edin.
Son aşamada kuru domatesleri ekleyin.
Kapağı kapalı olarak suyunu çekmeye başlayıncaya kadar pişirin. (Biraz ıslak olacak yoksa dibi tutabilir) Ocağın altını kapatın
15-20 dakika kadar kapağı kapalı olarak demlenmeye bırakıp servis yapın.

3 4
Ramazan'a özel 14. gün menüsü: 4 Mart 2026 Çarşamba bugün iftara ne pişirsem - Resim: 4

REVANİ TATLISI TARİFİ


MALZEMELER

Revani keki için

3 yumurta
1 su bardağı şeker
1 su bardağı yoğurt
1 su bardağı irmik
1 su bardağı un
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
1 çay bardağı sıvı yağ
Revani şerbeti için;

3 su bardağı su
3 su bardağı seker
Yarım limon suyu


REVANİ TATLISI YAPILIŞI

İlk olarak şerbet hazırlanır.
Şerbet için tencereye şeker ve su alınarak kaynatılır.
Kaynadıktan sonra yarım limon suyu eklenip 1-2 dakika daha kaynatılıp altı kapatılır.
Kek için, yumurta ve şeker çırpma kabına alınarak iyice çırpılır.
Ardından sıvı yağ, yoğurt ve irmik eklenip çırpılır.
Son olarak un, kabartma tozu ve vanilya da eklenerek iyice çırpılır.
Yağlamış olduğumuz fırın kabına kek hamuru dökülür.
170 derece fırında üstü kızarana dek yaklaşık 30 dakika pişirilir.
Ilıdığında kek dilimlere kesilir ve sıcak kekin üstüne soğumuş şerbet dökülür.
1-2 saat dinlendirdikten sonra üzeri isteğe süslenerek servis edilir.

4 4
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro