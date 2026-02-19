Ramazan 1. gün uygun bütçeli iftar menüsü (19 Şubat 2026)

Ramazan ayında hem sofralarınızı zenginleştirecek hem de bütçenizi zorlamayacak lezzetli menüler hazırlamak mümkün. Mevsiminde ve uygun fiyatlı malzemelerle oluşturulan bu tarifler; doyurucu çorbalar, pratik ana yemekler ve tamamlayıcı lezzetlerle iftar sofralarına bereket katıyor.