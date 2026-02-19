Yeniçağ Gazetesi
19 Şubat 2026 Perşembe
İstanbul 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Ramazan 1. gün uygun bütçeli iftar menüsü (19 Şubat 2026)

Ramazan 1. gün uygun bütçeli iftar menüsü (19 Şubat 2026)

Ekonomik, doyurucu ve pratik tariflerle Ramazan sofralarınızı bereketlendirin. Az malzemeyle hazırlanan bu menüler hem bütçenizi korur hem de lezzetten ödün vermez.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Ramazan 1. gün uygun bütçeli iftar menüsü (19 Şubat 2026) - Resim: 1

Ramazan ayında hem sofralarınızı zenginleştirecek hem de bütçenizi zorlamayacak lezzetli menüler hazırlamak mümkün. Mevsiminde ve uygun fiyatlı malzemelerle oluşturulan bu tarifler; doyurucu çorbalar, pratik ana yemekler ve tamamlayıcı lezzetlerle iftar sofralarına bereket katıyor.

1 6
Ramazan 1. gün uygun bütçeli iftar menüsü (19 Şubat 2026) - Resim: 2

Az maliyetle çok kişiyi doyurabileceğiniz, yapımı kolay ve lezzeti garanti bu menüler sayesinde Ramazan boyunca planlı, ekonomik ve keyifli sofralar kurabilirsiniz.

2 6
Ramazan 1. gün uygun bütçeli iftar menüsü (19 Şubat 2026) - Resim: 3

MERCİMEK ÇORBASI
Malzemeler

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet soğan

1 yemek kaşığı salça

1 yemek kaşığı sıvı yağ

5 su bardağı su

Tuz

YAPILIŞI

Soğanı doğrayıp yağda kavurun.

Salça ekleyip karıştırın.

Yıkanmış mercimek ve suyu ekleyin.

20 dakika kaynatın, blenderdan geçirin.

Tuz ekleyip servis edin.

3 6
Ramazan 1. gün uygun bütçeli iftar menüsü (19 Şubat 2026) - Resim: 4

FIRINDA TAVUK PATATES
Malzemeler

4 adet tavuk but

3 adet patates

2 yemek kaşığı yağ

Tuz, karabiber, pul biber

Yapılışı

Patatesleri doğrayın.

Tavuk ve patatesi baharatlayıp tepsiye koyun.

190°C’de yaklaşık 40–45 dakika pişirin.

4 6
Ramazan 1. gün uygun bütçeli iftar menüsü (19 Şubat 2026) - Resim: 5

PİRİNÇ PİLAVI
Malzemeler

1 su bardağı pirinç

1,5 su bardağı su

1 yemek kaşığı yağ

Tuz

Yapılışı

Pirinci yıkayın.

Yağda kavurun.

Suyunu ve tuzunu ekleyin.

Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

5 6
Ramazan 1. gün uygun bütçeli iftar menüsü (19 Şubat 2026) - Resim: 6

CACIK

Yoğurt, su, salatalık ve tuzu karıştırın.

6 6
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro