Rafael Leao Galatasaray’a geliyor: Transferde son

Galatasaray’da transfer döneminin en dikkat çeken gelişmelerinden biri yaşanıyor.
Sarı-kırmızılıların, Milan forması giyen Portekizli yıldız Rafael Leao transferinde önemli aşama kaydettiği iddia edildi.
Galatasaray’da transfer döneminin en dikkat çeken gelişmelerinden biri yaşanıyor.
Sarı-kırmızılıların, Milan forması giyen Portekizli yıldız Rafael Leao transferinde önemli aşama kaydettiği iddia edildi.
MİLAN İLE ANLAŞMA AŞAMASINA GELİNDİ
Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgilere göre Galatasaray, Rafael Leao transferini bitirmeye çok yakın.
Haberde, sarı-kırmızılıların Milan ile 45 milyon euro + bonuslar karşılığında anlaşma aşamasına geldiği belirtildi.
24 SAAT İÇİNDE BİTEBİLİR
Transfer gündemine ilişkin bir diğer iddia ise Yağız Sabuncuoğlu’ndan geldi.
Sabuncuoğlu’nun haberine göre Rafael Leao, Galatasaray’a transfer oluyor. Transferin 24 saat içinde tamamlanmasının beklendiği öne sürüldü.
GALATASARAY’DAN HÜCUM HATTINA BÜYÜK HAMLE
Galatasaray’ın, Şampiyonlar Ligi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürdüğü biliniyor.
Rafael Leao transferinin gerçekleşmesi halinde sarı-kırmızılı ekip, hücum hattına Avrupa çapında ses getirecek bir takviye yapmış olacak.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Portekizli yıldız için Milan ile görüşmelerin son aşamaya geldiği iddia edilirken, transferde gözler kulüplerden gelecek resmi açıklamaya çevrildi.
Galatasaray cephesinde Rafael Leao transferinin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.